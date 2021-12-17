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F1》不想在法院拿第8冠撤銷上訴 賓士老闆：漢米爾頓恐退役...

2021/12/17 15:47

在爭議中與第8冠擦肩而過，讓漢米爾頓大受打擊。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕7屆F1冠軍得主漢米爾頓（Lewis Hamilton）先前在封關戰的阿布達比大奬賽原本領跑全場，最後一圈卻爆冷遭紅牛車隊車手維斯塔潘（Max Verstappen）逆轉，戲劇性且爭議畫下結局，賽後賓士車隊怒提上訴，但昨英媒指出漢米爾頓不願自己的第8冠靠訴訟拿下，因此賓士決定撤銷上訴，但賓士車隊老闆也爆料，漢米爾頓這次大受打擊，無法他保證是否會選擇提前退役。

漢米爾頓在整場比賽一直處於領先地位，但因比賽末段撞車意外和FIA賽事總監Michael Masi突然改變規定，在最後一圈讓維斯塔潘靠著輪胎優勢超車逆轉絕殺，與第8座F1冠軍擦肩而過，也錯失打破車神舒馬克（Michael Schumacher）紀錄的機會，賽後賓士車隊兩度提出上訴，但卻都遭國際汽車聯盟（FIA）駁回，不過原本打算抗爭到底的賓士車隊，在巴黎舉行的FIA頒獎典禮前夕，發出聲明撤銷上訴。

而英媒透露賓士車隊主要是認為如果鬧上體育仲裁法庭，維斯塔潘最後也因為上訴被取消冠軍，恐怕將會為F1賽車運動帶來相當負面的影響，且漢米爾頓耶表示自己不希望最後得靠著訴訟的方式、在法院贏下自己的第8冠，所以才會選擇撤銷。

不過漢米爾頓以及賓士車隊賓士車隊老闆沃爾夫（Toto Wolff）仍會缺席FIA的頒獎典禮，藉此表達隊於阿布達比大奬賽爭議事件的不滿，而沃爾夫在接受媒體視訊訪問時，除了再次表達對FIA的不滿外，他也坦言在遭遇這樣的打擊後，他不確定漢米爾頓會不會想要再重回賽場。

「Lewis（漢米爾頓）和我都非常失望，但不是對F1這項運動失望，因為我們全心全意熱愛著它，我們是對那些打破公平競爭基本原則感到失望，」沃爾夫說道，「這會開始讓你質疑之前付出的那些努力，所以我想我們都需要一點時間來好好消化這一切。」

當被問37歲的漢米爾頓會不會就此結束職業生涯，沃爾夫則說：「我非常希望漢米爾頓繼續比賽，因為他是有史以來最偉大車手，從過去4戰的表現來看，我認為他毫無意問就是一位世界冠軍，我相信身為一名賽車手，他的心會告訴他該繼續前進，但我們必須先讓他克服先前比賽讓他受到的那些打擊。」

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