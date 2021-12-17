網球》夜市球王再闖8強 曾俊欣強碰西國紅土高手

曾俊欣。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕葡萄牙馬亞男網挑戰賽第2站，曾俊欣挾著上週首站打下單打亞軍的餘威，本週再接再厲又連闖2關，包括次輪7：6（7：4）、6：3力退匈牙利對手馬羅桑（Fabian Marozsan），8強門票到手，寶島「夜市球王」將與西班牙外卡羅巴托（Eduard Esteve Lobato）爭奪準決賽門票。

現年20歲的曾俊欣，連兩週在這項室內紅土賽事表現出色，單打第2輪面對排名376的馬羅桑，開賽率先破發領先，雖然盤末發球遭對手反撲，戰線拉進搶7「夜市球王」重整旗鼓，5：3再度拉開差距先馳得盤；次盤曾俊欣克服落後劣勢，從0：2一口氣倒趕5局，最終歷經1小時33分鐘拉鋸直落2關門。台灣時間今晚約9點半，曾俊欣將與年長7歲、擅長紅土作戰的羅巴托正面對決，預料有番硬仗。

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年終歲末，曾俊欣仍馬不停蹄參賽，上週首站他一路過關斬將，可惜決賽苦戰2小時42分鐘，遭到法國勁敵布隆卡諾（Geoffrey Blancaneaux）3盤大逆轉，無緣生涯首座ATP挑戰賽金盃，但他的世界排名仍從原本256來到232，再創生涯新高，也確保躋身明年元月澳洲公開賽單打會外名單。

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