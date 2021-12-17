關懷盃》好猛！昔日董子浩抓蛇猛甩、董子恩睡到滿臉是血

董子恩、三星少棒教頭黃郁翔、董子浩在關懷盃聚首（左起）。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕職棒球員董子浩、董子恩兄弟檔出身三星少棒，今天特地來花蓮國福D球場看小學弟在關懷盃出賽，兩兄弟也回憶昔日在三星少棒的勁爆往事。

董子浩透露，以前在三星少棒住宿，有一次夜訓他和同學岳東華搬打Tee的球網，網架上竟有一條青竹絲，岳東華情急之下把蛇拍落地，他不假思索就把蛇撿起在空中猛甩，「最後那條蛇暈了吧，跑掉了，那時候小孩子不懂事嘛，沒在怕的，如果是現在哪敢抓啊。」

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董子浩表示，當時三星少棒教練是游逸信，很兇，打球員的方式有百百款，他最常被游教練拿藤條打屁股，「我跑回家說不想打球了，結果被爸爸罵，只好繼續打。」

董子浩說，國三他參加過關懷盃拿冠軍，當時桃園代表隊想拿關懷盃三級棒球賽事大滿貫，結果被三星青少棒阻斷，冠軍戰他守三壘，敲1支安打。

董子恩、董子浩與三星少棒小學弟合影。（記者羅志朋攝）

小7歲的弟弟董子恩在三星少棒往事更離奇，他透露，住宿睡上鋪，因為床沒欄杆，有一晚他睡到一半直接跌落地板，由於燈光昏暗，他問岳政華在內的幾位隊友都說臉龐、身體無恙，結果他睡到天亮起床驚覺滿臉是血，鮮血沾滿枕頭，原來左眼角破了個大洞，教練急忙叫岳政華送他到醫院縫了13針。

董子恩過去在三星少棒教練是現任教頭黃郁翔，他說，黃教練非常兇，因為太皮了，每個禮拜他都被打，每次練球都希望黃教練晚一點到，不敢再相見，「黃教練是對我兇又對我好，但我不想再回到過去了。」

關於關懷盃參賽記憶，董子恩說，小4那年拿到亞軍，小6為了打重光盃，與關懷盃撞期而未能參賽，最後重光盃也拿亞軍。黃郁翔認為，董子恩的天分和頭腦都比哥哥董子浩來得好。

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