關懷盃》董子恩腳程超慢！ 少棒教頭爆料曾被「8傳3」出局

董子恩（左）、董子浩（右）兄弟檔出身三星少棒。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕宜蘭三星少棒28屆關懷盃全勤參賽，今天對花蓮瑞穗之戰全場敲出7支安打，加上先發投手莊海瑞獨撐全場只被敲1安無失分拿下勝投，最終就以8:0擊敗對手，提前5局結束比賽。

37歲的三星總教練黃郁翔表示，小時候他也在三星少棒打球，打過2次關懷盃，當時陳義信、王光輝、黃忠義等職棒球星都有來看球，是以仰慕的眼光看他們，關懷盃別具意義，和一般少棒賽很不一樣。

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今天三星少棒校友董子浩、董子恩兄弟檔和楊強森，都到花蓮國福D球場看小學弟比賽，黃郁翔指出，三星小朋友都把學長當目標，希望有朝一日也能打職棒，例如董子恩就常回學校看學弟練球。

董子恩腳程是出了名的慢，曾自曝從本壘跑一壘大概需4秒5至4秒8，效力富邦悍將的他，今年例行賽對統一獅擊出右外野安打，差點被右外野手林安可直傳一壘封殺，腳程之慢可見一斑。

黃郁翔爆料，「董子恩在少棒3、4年級胖胖的，有一雙大象腿，到6年級才變瘦，腳不快，有一次擊出中外野安打，結果被8（中外野手）傳3（一壘手）出局。」

三星少棒總教練黃郁翔。（記者羅志朋攝）

腳程慢歸慢，董子恩棒子可黏得很，今年新人球季42打席皆未被三振刷新紀錄，本壘板紀律很好，黃郁翔透露，他灌輸球員一個觀念，沒有好球可以全力揮擊，1好球後要想辦法碰到球，可能是因為這樣董子恩特別會纏鬥，不容易被三振。

三星少棒目前有40名球員，光是今年就招生17人，帶隊多年的黃郁翔感嘆，也許是智慧型手機太方便，雖然平常會沒收小朋友手機，但放假沒限制，他們拚命划手機，不但容易近視，感覺思想也比較幼稚，即使有目標也很快就忘記，思考能力和早期選手有差，功課落差也大。

三星少棒先發投手莊海瑞投五局無失分拿下勝投。（記者羅志朋攝）

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