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關懷盃》王勝偉沒在60人名單 表弟賴可諾搖頭說不知道

2021/12/17 16:30

王勝偉表弟賴可諾。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕關懷盃今天花蓮中原少棒今天5局上一口氣灌進6分，最終就以9:8逆轉勝台東泰源，職棒球員王勝偉的表弟賴可諾在中原少棒打球，此役擔任先發一壘手、打第8棒，2打數敲1安，帶有1分打點。

王勝偉今天特別來到國福B球場看賴可諾打球，也是第一次在球場看表弟獻技，只是，王勝偉日前沒被放進中信兄弟60人名單，想到別隊發展延續球員生涯，對於近期新聞，賴可諾直搖頭說不知道這些事。

賴可諾表示，小時候與王勝偉見過1次面，今天是第2次，很開心，覺得表哥打、跑、守都很厲害，也相信表哥還能繼續打球，「未來我的目標也是打職棒。」

賴可諾原就讀鑄強國小，有一次參加中原少棒冬令營，於是對棒球產生興趣，小四下學期轉學參加棒球隊，現小五的他守過一、三壘和外野，除了視王勝偉偶像，也欣賞大谷翔平投打二刀流身手。

今天中原贏得驚險，總教練楊振國表示，這次關懷盃陣中有5、6名六年級球員參加畢業旅行沒報名比賽，所以打得那麼辛苦，雖然一開始落後，不過比賽中有鼓勵他們，後來展現贏球企圖心。

王勝偉表弟賴可諾。（記者羅志朋攝）

王勝偉（右）與表弟賴可諾（左）合影。（記者羅志朋攝）

王勝偉（右一）到場幫表弟賴可諾加油打氣。（記者羅志朋攝）

王勝偉賽後向花蓮中原少棒小球員教學叮嚀。（記者羅志朋攝）

花蓮中原少棒今天逆轉勝。（記者羅志朋攝）

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