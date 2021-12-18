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小戴強碰何冰嬌拚世錦賽金牌戰門票 今日賽事預告與轉播

2021/12/18 06:58

戴資穎今日將在四強戰對上中國對手何冰嬌。（Badminton Photo提供）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA部分有兩場賽事轉播，第一場是勇士對決塞爾提克，勇士本季狀況絕佳，目前暫居西區龍頭，柯瑞（Stephen Curry）能否率隊延續連勝同時穩住西部第一的寶座呢?第二場是湖人對決灰狼，詹姆斯（LeBron James）目前率隊拿下一波三連勝，本場比賽對上灰狼能否持續奪勝呢?記得鎖定轉播囉!

世界球后戴資穎將在今天的比賽爭取金牌戰入場券，對手是世界排名第9中國好手何冰嬌，若成功取勝將有機會為台灣帶回首面世錦賽金牌，喜愛羽球的球迷朋友，千萬別忘了鎖定轉播為小戴加油打氣囉!

NBA

08:30 勇士@塞爾提克 緯來體育、愛爾達體育1台

11:00 湖人@灰狼 ELEVENSPORTS1

PLG

15:00 桃園雲豹Vs台南台鋼獵鷹

17:30 新北中信特攻vs高雄海神 轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

T1

15:00 桃園雲豹Vs台南台鋼獵鷹

17:30 新北中信特攻vs高雄海神 轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

羽球世錦賽

17:00 BWF世錦賽 四強 （上）

23:00 BWF世錦賽 四強 （下）

轉播:愛爾達體育3台

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