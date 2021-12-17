網球》可惜！謝淑薇無緣WTA年度好球 哈勒普二度獲獎

謝淑薇。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年終歲末謝淑薇西線無戰事，日前在「WTA（職業女網總會）年度好球票選（WTA Shot of the Year Vote）初選中脫穎而出，還特地在臉書粉專發文感謝粉絲熱情支持，可惜結合球迷上網投票的官網決選活動中，最終惜敗給名氣響亮的哈勒普（Simona Halep），這也是羅馬尼亞前世界球后生涯第2度獲此殊榮。

WTA年度好球票選活動中，「台灣一姊」謝淑薇今年元月阿布達比女單首輪大爆冷門，3盤逆轉勝2019年法國公開賽亞軍的捷克第8種子萬卓索娃（Marketa Vondrousova），場中一記長抽短切的精彩演出，更獲得各界熱烈迴響，並從上半年票選脫穎而出，最終與哈勒普10月克盧日納波卡站32強的底線神奇穿越球一較高下，可說雖敗猶榮。至於目前女單排名暫居20的哈勒普，2018年邁阿密對陣波蘭名將拉旺絲卡（Agnieszka Radwanska）的絕妙回擊，就曾首次獲得年度好球。

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謝淑薇本季單、雙打都有斬獲，開季澳洲公開賽就寫驚奇，生涯首闖大滿貫女單8強；女雙她則與比利時最佳拍檔梅騰絲（Elise Mertens）聯手贏得溫布頓錦標賽、印地安泉雙料金盃，小薇還繼2013、14、19和20年後，第5度入圍年度最佳雙打，儘管無緣得獎，仍備受肯定。

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