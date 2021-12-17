羽球世錦賽》打破魔咒！世界球后戴資穎直落二退辛度 首闖女單4強

戴資穎。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在2021年世界羽球錦標賽，以21：17、21：13力退世界排名第7的印度名將辛度，不僅粉碎辛度的衛冕夢，完成生涯首闖4強的任務，為自己羽球生涯再寫歷史。

戴資穎在女單16強以21：10、19：21、21：11擊敗世界排名21蘇格蘭選手吉爾莫，第6次挺進8強；辛度以21：14、21：18擺平世界排名第10的泰國好手李美妙，終結對戰2連敗，第7度挺進8強。

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戴資穎近年不少關鍵戰役都遇到辛度，像雅加達亞運金牌戰、東京奧運4強，小戴對戰取得14勝5負、近期4連勝，只是上屆8強就栽在辛度拍下，且辛度向來在大賽都特別猛，生涯已在世錦賽5次晉級4強，並拿下1金、2銀。

戴資穎。（Badminton Photo提供）

戴資穎今日很快就進入狀況，在前段節奏掌握相當好，一度領先多達6分，帶著11：6領先進入技術暫停，小戴後段雖被辛度兩度追到2分差距，但還是有穩住陣腳成功拿下。

戴資穎次局前段多次和辛度戰平，在6：7落後以5：1攻勢取得11：8領先，小戴在下半局被辛度追成12：12，但很快就可以有所回應，直接以9：1攻勢，就以直落二收下勝利及對戰5連勝，完成生涯首闖世錦賽4強的任務，確定至少銅牌入袋。

經過5度在8強卡關後，戴資穎首度站上世錦賽4強，只是爭金牌戰的對手尚未出爐，需等待世界排名第9的何冰嬌、世界排名30韓悅的「中國內戰」結果，何冰嬌過去三度交手韓悅取得全勝。

戴資穎。（Badminton Photo提供）

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