NBA》逾百位前球員評價誰是現役最強 柯瑞只排第四

柯瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美媒《The Athletic》調查了118位前NBA球員，詢問他們誰是現役最強球員等數個問題，其中杜蘭特（Kevin Durant）以高達44.2%的機率獲得現役第一的評價，超越「詹皇」詹姆斯（Lebron James）與「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），而本季表現驚人的柯瑞（Stephen Curry）僅獲得3.5%的票數排在第四。

這份榜單的前10名，分別是杜蘭特（44.2%）、詹姆斯（31.6%）、亞德托昆波（13.6%）、柯瑞（3.5%）、恩比德（Joel Embiid，1.8%）、約基奇（Nikola Jokic，1.8%）、巴特勒（Jimmy Butler，0.9%）、雷納德（Kawhi Leonard，0.9%）、魏斯布魯克（Russell Westbrook，0.9%）以及威廉森（Zion Williamson，0.9%）。

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詹姆斯。（資料照，USA TODAY Sports）

杜蘭特獲得最高的44.2%選票，前湖人球星羅伯斯（Marv Roberts）讚道：「杜蘭特是聯盟最佳的進攻球員，他的進攻技巧：跳投、控球、罰球、籃板、傳球、無球走位、背框單打、籃球敏銳度，搭配上他的身高使他無人能檔。」

一位1980年代中期至1990年代中期效力的球員讚道：「他沒有弱點，他可以用運球擊倒你，他可以在你面前投籃還可以背框吃掉你。他6呎10吋，但移動得就像個後衛一樣。」

在90年代初，效力快艇2季的側翼搖擺人金布爾（Bo Kimble）稱讚道：「你沒有辦法單防杜蘭特，這導致對手必須要包夾他，他也能在關鍵的致勝時刻，面對任何對手時發揮高水準的投射。」

杜蘭特。（資料照，美聯社）

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