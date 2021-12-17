NBA》杜蘭特徹底燃燒 籃網總帥奈許憂喜參半

杜蘭特。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「高齡」33歲、曾經右腳阿基里斯腱斷裂重傷，杜蘭特（Kevin Durant）本季徹底燃燒老宇宙，場均出賽多達37分鐘，包括今日狂飆34分、11籃板、8助攻，率領地主殘陣114：105擊退來犯的七六人，賽後KD更豪氣放話：「就算只剩9人，我們還是會堅持到底贏得勝利。」

籃網「三巨頭」頻出狀況，明星控衛厄文（Kyrie Irving）拒絕接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗無法上陣，「大鬍子」哈登（James Harden）則觸發健康安全協議被迫休兵，杜蘭特只能挺身而出，連3戰得分、籃板和助攻都領先全隊，寫下隊史紀錄，而且4場至少累積150分，也是NBA自2005年「加拿大航空」卡特（Vince Carter）後首見，賽後他淡定回應兵源吃緊的問題，「其實我不需要做更多事，我還是在做自己。無論隊友是誰，或對手是誰，我就是做自己。我熱愛比賽，只要能打比賽，就心懷感激，贏球對我來說是個有趣的挑戰。」

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杜蘭特現以場均29.7分，高居聯盟得分王，出賽時間卻也是近8年來新高，對此籃網總帥奈許（Steve Nash）坦承憂喜參半，「KD這季表現太棒了，簡直不可思議，他上場時間是非常重要問題，我不知道我們能否繼續像現在這樣都靠他，我感覺不太對。像這樣一直依賴他，是不安全和不可持續的。」

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