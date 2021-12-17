NFL》美式足球太危險？2名已逝球員遭診斷出慢性創傷腦病變

V.傑克森被診斷出患有2級慢性創傷性腦病變。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2月初剛過世的前洛杉磯電光、坦帕灣海盜明星外接手V.傑克森（Vincent Jackson），今日驗屍報告結果顯示，V.傑克森被診斷出患有2級慢性創傷性腦病變（CTE，Chronic Traumatic Encephalopathy）。

據《ESPN》報導，波士頓大學慢性創傷性腦病變中心神精病理學主任Ann McKee指出，享年38歲的V.傑克森生前聰明、守紀律且和善，然而過了而力之年後身體開始出現狀況。包含抑鬱、循序性的失憶、生活自理出現困難、偏執狂及嚴重社交孤立。

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McKee也慎重表示，V.傑克森的慢性創傷性腦病變早已非令人驚訝的結果，反而越來越趨於常態。「令人訝異的反倒是在這多美式足球員死後被診斷出來患有CTE，卻仍不見各層級美式足球賽嘗試設法限制球員潛伏性的重複激烈碰撞。」

報導還點出，V.傑克森已不是第一位於本週被診斷出患有慢性創傷性腦病變的球員。今年4月持槍殺害6人，最後飲彈自盡的前NFL角衛Phillip Adams也被診斷出有此疾病。根據McKee的說法，Adams的前額葉被發現有相當嚴重的CTE。

Phillip Adams也被診斷出有慢性創傷性腦病變。（資料照，美聯社）

慢性創傷性腦病變是一種因長期受重複性衝撞或傷害，所造成的腦部衰退。此疾病會影響患者情緒、思考與行為，潛伏期可長達數年。另外，它也無法於生前，或是用傳統驗屍方式來檢驗。

歷史上已有多名已逝NFL球員被診斷患有此疾。McKee主任也呼籲應更加注重美式足球所帶給球員的腦部損傷，也應盡全力支持與幫助受此疾病之苦的球員。

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