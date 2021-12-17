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羽球世錦賽》安洗瑩冠軍夢碎！山口茜奪對戰2連勝 躋身女單4強

2021/12/17 21:21

山口茜擊敗安洗瑩。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕被視為2021年世界羽球錦標賽女單冠軍熱門人選的南韓19歲小將安洗瑩、日本名將山口茜，今天在女單8強提前狹路相逢，山口茜以21：7、11：21、21：10擊敗安洗瑩，生涯第二度晉級世錦賽4強。

安洗瑩在印尼峇里島狀況大好，連奪印尼大師賽、印尼公開賽、年終總決賽冠軍，在世錦賽16強以17：21、22：20、21：19逆轉中國王祉怡，首闖世錦賽女單8強，只是想挺進4強的關鍵戰役將面對山口茜。

山口茜、安洗瑩從10月蘇迪曼盃、丹麥公開賽、法國公開賽，以及11月印尼大師賽、年終總決賽迅速累積5次過招紀錄，還有兩次在決賽碰頭。

前一場歷經3局大戰才獲勝的安洗瑩，首局難與山口茜進行抗衡，在技術暫停前4：11落後，且山口茜下半局直接以10：3攻勢先馳得點。

次局換邊後，安洗瑩狀況好轉，並一路保持領先將戰局延長，這也是兩人繼日前年終總決賽小組賽後又一次大戰3局，而今日結果和年終賽相同，最終都由世界排名第3的山口茜搶下勝利，也是她2018年後再度打入4強。

山口茜有機會突破個人最佳，4強將對上世界排名第8泰國依瑟儂、世界排名46中國張藝曼之間的贏家。

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