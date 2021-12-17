F1》為漢米爾頓打抱不平！ 賓士老闆之妻公開吐露心聲

S.沃爾夫。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上週末的F1阿布達比大獎賽結束後，今年的F1賽季也劃下句點，但FIA最後的爭議操作引起了整個賽車圈的議論紛紛，對此賓士車隊執行董事沃爾夫（Toto Wolff）之妻，同時也是電動方程式文圖里車隊的領隊S.沃爾夫（Susie Wolff）就在個人IG上發表了對於此次事件的看法。

S.沃爾夫在IG上表示，「當我在阿布達比參與這場比賽時，我相信這兩個團隊及車手都值得這場勝利，相信所有熱愛賽車的人都希望這場原將成為賽車界經典戰役的比賽結果不要被外力所控制。

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但當天所發生的事情讓我直至今天都很難忘掉那個讓人作嘔的感受。導致我作嘔的原因並不是因為車隊（賓士）輸了，也不是因為紅牛車隊及維斯塔潘（Max Verstappen），我們一直知道紅牛車隊擁有的強勁實力是我們奪冠路上的一大威脅，同時他們也非常值得拿下這座年度車手冠軍，但當天漢米爾頓（Lewis Hamilton）在比賽時被奪走冠軍的方式讓我難以置信。

當天FIA的決策人員以一個過去從未見過且凌駕於規則之上的方式來決定了這場比賽的勝利。但我認為規則就是規則，不應該因為任何狀況而在比賽的尾聲因一個人的興起而做出改變。」

漢米爾頓的落寞（左）與當時奪冠的維斯塔潘（右）形成鮮明對比。（資料照，法新社）

S.沃爾夫也在文章中向漢米爾頓表達了對他的敬意:「你當天在遭受到那樣不公平對待時展現出了不起的正直及氣度，你絕對是賽車場上最出色的選手。至於星期天最後那幾圈的比賽結果，真正了解狀況的人一定都會明白，就連那些無法完全說服自己承認的人也一樣。」

「最後，恭喜今年奪冠的維斯塔潘，同時也恭喜賓士車隊上上下下的全體成員，因為你們今年仍完成一項難得的紀錄，成功連續蟬聯了8年的年度車隊總冠軍。希望明年三月（新賽季開始時），F1能由一個擁有運動精神且重是競賽公平的團隊所管理。這樣才能讓我重新愛上F1這項運動。」

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