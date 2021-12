羽球世錦賽》美技令人瞠目結舌 外媒盛讚戴資穎「假動作女王」

戴資穎昨役多次上演精彩美技,在世錦賽8強擊敗辛度首闖4強。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕我國世界球后戴資穎昨日在世錦賽8強戰以21:17、21:13力退世界排名第7的印度一姐辛度,生涯首闖4強。小戴此役多次展現漂亮的假動作和多變打法,讓外媒讚嘆不已,大讚小戴不愧是「假動作大師」。

戴資穎昨日面對辛度手感絕佳,首局就主導戰局,確實減少了自己的失誤,讓自己的攻擊更加精準且有侵略性,讓辛度幾乎都陷於被動局面,而且戴資穎在速度上也壓制對手,儘管小戴有時比賽會失去專注力,不過此役2局都保持專注,讓比賽按照自己的節奏來打,無論辛度多麼努力反攻,但最後仍功虧一簣,戴資穎也收下漂亮的1勝,今天將與世界排名第9的中國何冰嬌爭奪決賽門票。

印度媒體《Scroll.in》專欄作家Vinayakk Mohanarangan大讚戴資穎不愧是「假動作大師」,與辛度的比賽展現多次瞠目結舌的美技。

A Tai Tzu Ying masterclass in deception. So many jaw-dropping drop shots.



And after today, just even more appreciation (was already high anyway) for what PV Sindhu did in Basel. pic.twitter.com/N3B1tOVNlk