羽球世錦賽》美技令人瞠目結舌 外媒盛讚戴資穎「假動作女王」

戴資穎昨役多次上演精彩美技，在世錦賽8強擊敗辛度首闖4強。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕我國世界球后戴資穎昨日在世錦賽8強戰以21：17、21：13力退世界排名第7的印度一姐辛度，生涯首闖4強。小戴此役多次展現漂亮的假動作和多變打法，讓外媒讚嘆不已，大讚小戴不愧是「假動作大師」。

戴資穎昨日面對辛度手感絕佳，首局就主導戰局，確實減少了自己的失誤，讓自己的攻擊更加精準且有侵略性，讓辛度幾乎都陷於被動局面，而且戴資穎在速度上也壓制對手，儘管小戴有時比賽會失去專注力，不過此役2局都保持專注，讓比賽按照自己的節奏來打，無論辛度多麼努力反攻，但最後仍功虧一簣，戴資穎也收下漂亮的1勝，今天將與世界排名第9的中國何冰嬌爭奪決賽門票。

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印度媒體《Scroll.in》專欄作家Vinayakk Mohanarangan大讚戴資穎不愧是「假動作大師」，與辛度的比賽展現多次瞠目結舌的美技。

A Tai Tzu Ying masterclass in deception. So many jaw-dropping drop shots.



And after today, just even more appreciation （was already high anyway） for what PV Sindhu did in Basel. pic.twitter.com/N3B1tOVNlk — Vinayakk （@vinayakkm） December 17, 2021

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