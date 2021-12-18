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羽球世錦賽》新加坡第一人！超級黑馬駱建佑確定獎牌入袋寫歷史

2021/12/18 07:39

駱建佑闖進4強。（取自BWF）

〔體育中心／綜合報導〕新加坡好手駱建佑在2021年世界羽球錦標賽首輪爆冷扳倒球王安賽龍後，一路過關斬將，8強再度擊退印度好手普蘭諾伊（H. S. Prannoy），拿到準決賽門票也確定會有銅牌進帳，成為新加坡史上第一位在世錦賽奪牌的選手。

駱建佑奧運後受到安賽龍邀請一同到杜拜訓練，成果也反映在巡迴賽的成績，他先在荷蘭、海洛公開賽捧冠，又在各大賽擊敗世界頂尖好手，包括印尼公開賽爆冷淘汰當時球王桃田賢斗、海洛公開賽力退我國一哥周天成，世界排名竄升至目前的22位。

驚奇之旅還沒結束，駱建佑在世錦賽首輪遇到先前交手全敗的安賽龍，以三局拿下逆轉勝，讓今年6冠的球王上演一輪遊，此後這位星國好手一路過關斬將，在8強又以21：14、21：12橫掃印度名將普蘭諾伊，後者在受訪時表示：「他（駱建佑）打得很好，我覺得自己已經表現得不錯了，但他的防守很棒，所以我無法拿下太多分數。」

駱建佑4強將遭遇大會第三種子安童森（Anders Antonsen），兩人生涯沒有交手紀錄。「很開心！」8強賽後駱建佑難掩喜悅表示，「我沒想過可以這麼快就拿到獎牌，但任務還沒結束，我必須專心面對下一場比賽。最重要的就是積極進攻的同時也要保持耐心。」

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