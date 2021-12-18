羽球世錦賽》走過高潮也遇到低潮！今年賽事落幕 李洋吐心聲

台灣黃金男雙李洋／王齊麟。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第3的台灣黃金男雙李洋／王齊麟，昨激戰3局以21：12、17：21、15：21不敵馬來西亞組合王耀新／張御宇，世錦賽止步8強，無緣奪牌，賽後李洋也在臉書發文吐露心聲。

昨雖遭馬來西亞組合逆轉勝，無法收下4強門票，但仍寫下麟洋配在世錦賽合拍以來最佳戰績，李洋說道：「今天對手發揮的很好，同時也恭喜他們前進四強，預祝他們有更好的成績！」

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李洋表示，雖然輸球，但也看見更多必須去克服和突破的問題，「這一連串的賽事雖然我們覺得身心疲憊，但幾乎大部份的選手都是處於相同的狀態，所以也不能當作我們輸球的理由，未來或許還會有相同的狀況，如何調適自己的身體和心理也是我們必須面對的課題。」

麟洋配年初奪下3座冠軍，東京奧運也一路過關斬將，為台灣摘金創造歷史，昨日世錦賽止步8強後，今年所有賽事告一段落，李洋直呼：「走過高潮也遇到低潮，明年，一切歸零重新開始！謝謝搭檔齊麟，好壞我們一起承擔，這就是搭檔，未來我們一起繼續努力！謝謝宏麟教練、防護員智凱，陪著我們經歷一切，未來也請繼續協助我們！」

最後李洋也感謝所有支持他們的球迷，「無論輸贏，你們總是給我們滿滿的祝福與鼓勵，當我們最堅強的後盾，我們會繼續努力~繼續加油！」

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