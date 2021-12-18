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網球》兩大球王相隔5年再對決！穆雷直落二力退納達爾挺進決賽

2021/12/18 08:31

穆雷。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕當代兩大名將英國穆雷（Andy Murray）、西班牙納達爾（Rafael Nadal）近年來都因傷所苦，兩人相隔五年於穆巴達拉世界網球錦標賽再度交手，最終由穆雷以6：3、7：5挺進決賽。

英國前球王穆雷近年來持續受到臀部傷勢所擾，世界排名已經掉到百名外，不過他仍未輕易言退、積極復出；納達爾則是今年深受腳傷所苦，包括溫網、奧運以及美網都沒能參賽。

納達爾選擇在這項阿布達比的表演賽復出，由於自動晉級四強，首戰就是對上熟悉的老對手穆雷，兩人生涯交手過24次，不過上次已經要追溯至2016年的馬德里大師賽，當時穆雷以7：5、6：4直落二擊敗蠻牛挺進冠軍戰。

相隔5年再度正面交鋒，這次結果仍未改變，穆雷以6：3、7：5拿下勝利，決賽要面對俄國新生代好手盧布列夫（Andrey Rublev）。「我跟Rafa打過很多膠著的戰役，然後這幾年也都經歷傷勢困擾，」穆雷賽後表示，「很開心有這個機會再度與他對決。」

納達爾則說很高興看到穆雷能夠打出這麼棒的水準，但對自己來說也不是太糟糕的比賽，畢竟剛傷癒回歸，「暌違這麼久能夠重返賽場，感覺很好。」

納達爾。（法新社）

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