NBA》終於有球打了！ 美媒爆籃網明星後衛厄文將回歸

明星後衛厄文。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕據《ESPN》名記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導,籃網近期因受疫情衝擊,加上杜蘭特(Kevin Durant)出賽時間過長,還有傷兵等因素,有意將不願打疫苗的明星後衛厄文(Kyrie Irving)帶回,讓他以兼職球員方式出戰客場比賽。

厄文先前因不配合紐約疫苗政策,堅決拒打疫苗,球隊因此發出聲明,決定不讓厄文參加球隊訓練和本季比賽,無奈隨著疫情升溫,籃網也受到衝擊,目前包括哈登(James Harden)在內,共7人發健康安全協議無法出賽,杜蘭特也因為近期出賽時間過長,造成右腳踝痠痛,明日對陣魔術比賽將高掛免戰牌,讓籃網開始思考應變措施。

請繼續往下閱讀...

雖然厄文目前還是沒打疫苗,但鑒於疫情的動盪,造成人手短缺,籃網有意將他以兼職球員方式出戰客場比賽救火,報導透露,目前籃網老闆蔡崇信、總管馬克斯(Sean Marks)、主帥奈許(Steve Nash)以及隊上球員都支持厄文回歸,厄文也渴望重返賽場。

值得一提的是,雖然籃網想讓厄文回歸,但要看到厄文重返賽場預計還要一段時間,他必須連續五天檢測呈陰性,才能重新加入陣中,由於他沒打疫苗,還得每天進行檢測,而且也不是每場客場比賽都能打,例如加拿大的邊境管制規定,就讓厄文無法作客暴龍,何時能看到厄文出賽,目前還是未知數。

ESPN Sources: With the unfolding circumstances of Brooklyn’s season – including injuries, Covid losses and an inordinate minutes load on their superstar players – the Nets are bringing back All-Star guard Kyrie Irving as a part-time player for games outside of New York.