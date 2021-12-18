NBA》終於有球打了！ 美媒爆籃網明星後衛厄文將回歸

明星後衛厄文。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕據《ESPN》名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，籃網近期因受疫情衝擊，加上杜蘭特（Kevin Durant）出賽時間過長，還有傷兵等因素，有意將不願打疫苗的明星後衛厄文（Kyrie Irving）帶回，讓他以兼職球員方式出戰客場比賽。

厄文先前因不配合紐約疫苗政策，堅決拒打疫苗，球隊因此發出聲明，決定不讓厄文參加球隊訓練和本季比賽，無奈隨著疫情升溫，籃網也受到衝擊，目前包括哈登（James Harden）在內，共7人發健康安全協議無法出賽，杜蘭特也因為近期出賽時間過長，造成右腳踝痠痛，明日對陣魔術比賽將高掛免戰牌，讓籃網開始思考應變措施。

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雖然厄文目前還是沒打疫苗，但鑒於疫情的動盪，造成人手短缺，籃網有意將他以兼職球員方式出戰客場比賽救火，報導透露，目前籃網老闆蔡崇信、總管馬克斯（Sean Marks）、主帥奈許（Steve Nash）以及隊上球員都支持厄文回歸，厄文也渴望重返賽場。

值得一提的是，雖然籃網想讓厄文回歸，但要看到厄文重返賽場預計還要一段時間，他必須連續五天檢測呈陰性，才能重新加入陣中，由於他沒打疫苗，還得每天進行檢測，而且也不是每場客場比賽都能打，例如加拿大的邊境管制規定，就讓厄文無法作客暴龍，何時能看到厄文出賽，目前還是未知數。

ESPN Sources: With the unfolding circumstances of Brooklyn’s season – including injuries, Covid losses and an inordinate minutes load on their superstar players – the Nets are bringing back All-Star guard Kyrie Irving as a part-time player for games outside of New York. — Adrian Wojnarowski （@wojespn） December 17, 2021

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