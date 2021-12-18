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羽球世錦賽》歷史新頁！ 印度確定闖男單決賽寫首見紀錄

2021/12/18 09:18

印度2位好手森（左）、斯里坎特。（取自BWF）

〔體育中心／綜合報導〕2021年世界羽球錦標賽今進行4強戰，男單部分，印度2位好手森（Lakshya Sen）、斯里坎特（Kidambi Srikanth）將上演「內戰」，可以確定的是，決賽至少有一位印度選手，這也是賽史上，頭一回有印度選手闖進世錦賽男子單打決賽。

昨日8強戰，印度新星森激戰3局，以21：15、15：21、22：20驚險拍落中國趙俊鵬，收下4強門票；曾高居世界排名第一的印度名將斯里坎特，僅花費26分鐘，就秋風掃落葉以21：8、21：7擊敗荷蘭卡爾尤（Mark Caljouw），男單4強有2位是印度選手。

森晉級4強後，受訪時指出：「我很高興，這是一場高張力的比賽，對手也非常出色，比賽節奏很好，是一場艱難而勢均力敵的比賽，所以贏球感覺很好，比賽打到最後，我覺得自己的速度發揮了優勢，網前球的處理也不錯。」

對於將與斯里坎特上演「印度內戰」，森直呼：「我們大概3年沒交手過，已經有段時間了，所以這應該會是一場很好看的比賽，他打得非常好，只讓對手拿下個位數得分，但我也不差，我們都打出擅長的進攻風格，就讓我們看看誰會進入決賽，至少印度肯定會有選手闖進決賽，這是一件好事，我會全力以赴。」

斯里坎特表示：「很高興能進入世錦賽的4強戰，我只是告訴自己必須保持在比賽狀態內，沒有去想要贏對手多少分，只想減少不必要失誤，我必須全神貫注。」

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