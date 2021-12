MLB》守護者委內瑞拉新秀驟逝 得年20歲

守護者新秀梅蘭德茲得年20歲。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕棒壇再度傳來令人遺憾的消息,克里夫蘭守護者(Guardians),昨突宣布陣中小聯盟新秀梅蘭德茲(Andres Melendez)逝世的消息,這位來自委內瑞拉的菜鳥得年僅20歲。

梅蘭德茲2018年加盟釀酒人,隔年被交易至克里夫蘭,這位20歲的捕手本季在低階1A出賽73場繳出打擊率2成47、8轟、攻擊指數0.798的成績。

守護者昨在官方推特發出哀悼聲明,表示梅蘭德茲日前已在邁阿密過世,不過並未透露死因,「他積極正向、有禮貌又體貼,臉上總掛著笑容、帶給他人很深的影響,我們會永遠懷念他。」

守護者的春訓基地「Goodyear Development Complex」今也在紅土上寫上「AM」,以向這位英年早逝的好手表達哀悼之意。

Nice tribute today to at the #Guardians Goodyear Development Complex for 20yr old catcher Andres Melendez who passed away yesterday. #OurCLE pic.twitter.com/b5uEmnF6wk