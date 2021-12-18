晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》守護者委內瑞拉新秀驟逝 得年20歲

2021/12/18 09:33

守護者新秀梅蘭德茲得年20歲。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕棒壇再度傳來令人遺憾的消息，克里夫蘭守護者（Guardians），昨突宣布陣中小聯盟新秀梅蘭德茲（Andres Melendez）逝世的消息，這位來自委內瑞拉的菜鳥得年僅20歲。

梅蘭德茲2018年加盟釀酒人，隔年被交易至克里夫蘭，這位20歲的捕手本季在低階1A出賽73場繳出打擊率2成47、8轟、攻擊指數0.798的成績。

守護者昨在官方推特發出哀悼聲明，表示梅蘭德茲日前已在邁阿密過世，不過並未透露死因，「他積極正向、有禮貌又體貼，臉上總掛著笑容、帶給他人很深的影響，我們會永遠懷念他。」

守護者的春訓基地「Goodyear Development Complex」今也在紅土上寫上「AM」，以向這位英年早逝的好手表達哀悼之意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。