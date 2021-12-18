MLB》守護者委內瑞拉新秀驟逝 得年20歲

守護者新秀梅蘭德茲得年20歲。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕棒壇再度傳來令人遺憾的消息，克里夫蘭守護者（Guardians），昨突宣布陣中小聯盟新秀梅蘭德茲（Andres Melendez）逝世的消息，這位來自委內瑞拉的菜鳥得年僅20歲。

梅蘭德茲2018年加盟釀酒人，隔年被交易至克里夫蘭，這位20歲的捕手本季在低階1A出賽73場繳出打擊率2成47、8轟、攻擊指數0.798的成績。

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守護者昨在官方推特發出哀悼聲明，表示梅蘭德茲日前已在邁阿密過世，不過並未透露死因，「他積極正向、有禮貌又體貼，臉上總掛著笑容、帶給他人很深的影響，我們會永遠懷念他。」

守護者的春訓基地「Goodyear Development Complex」今也在紅土上寫上「AM」，以向這位英年早逝的好手表達哀悼之意。

Nice tribute today to at the #Guardians Goodyear Development Complex for 20yr old catcher Andres Melendez who passed away yesterday. #OurCLE pic.twitter.com/b5uEmnF6wk — Guardians Prospective （@indiansPro） December 17, 2021

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