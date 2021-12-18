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NBA》湖人一喜一憂！魏少火速復出 又有2球員觸發防疫條例

2021/12/18 10:00

魏斯布魯克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，昨日傳出觸發健康安全協議無法出賽的湖人球星魏斯布魯克（Russell Westbrook），今通過檢測回歸，火速趕往明尼蘇達，將能出戰今日對上灰狼的比賽。

湖人近期受疫情衝擊，造成球員名單不斷變動，昨進入健康安全協議的魏斯布魯克，他在24小時內連續兩次的PCR檢測陰性，目前確定歸隊，可以出戰今日對上的灰狼的比賽。

日前同樣觸發健康安全協議的孟克（Malik Monk），今日獲准從洛杉磯飛往明尼蘇達隨隊，但消息人士透露，孟克最終沒有被允許參加比賽。

雖然魏斯布魯克確定回歸，今日也正式與「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）簽下10天短約，最快今日就可出賽。但球隊同樣也有壞消息傳出，上役對陣獨行俠投進準絕殺三分球的小將里維斯（Austin Reaves）與本季因傷尚未出賽的努恩（Kendrick Nunn）也觸發健康安全協議，目前同樣在名單內無法出賽的球員還有塔克（Talen Horton-Tucker）、豪爾德（Dwight Howard）、布萊德利（Avery Bradley）。

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