羽球》驚奇之旅告一段落 王齊麟有感而發：壓力一直都是我的課題...

王齊麟。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟昨在2021年世界羽球錦標賽先盛後衰、遭到馬來西亞組合王耀新／張御宇逆轉，止步8強後今年賽季正式告一段落，王齊麟稍早也在社群發文表示，難過是一定的，但自己會繼續努力。

台灣男雙今年初在泰國3站狂掃15連勝、收下3座冠軍，隨後更在東京奧運為台灣拿下首面奧運羽球金牌，也獲得世界羽聯（BWF）年度進步獎肯定。不過在年末的幾站發揮不甚理想，印尼大師賽止步8強、印尼公開賽16強淘汰，年終賽也無緣完成衛冕。

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隨著在世錦賽止步8強，「麟洋配」今年的驚奇之旅也要暫時畫下句點，王齊麟稍早在Instagram發文表示：「今年的賽程終於告一段落，很遺憾不是以最完美的方式作收，難過是一定的，不足的地方尤其是失誤、場上解決問題的能力以及防守都是我持續努力進步的目標！」

對於收獲滿滿的這一年，王齊麟首先感謝搭檔李洋，「沒有你我沒辦法站在場上完成這些不可能的任務，說好一起站上頒獎台的願望真的實現了（還是最高的），未來還有更多的目標一起完成、一起努力！也謝謝你在年尾這幾站的包容，我的失誤真的很多，但你總是說沒關係、並一直鼓勵我，謝謝你的體諒，真的辛苦你了。」

王齊麟隨後一一感謝教練陳宏麟、防護員、體能訓練師，以及家人、女友還有各單位的支持，「最後我想說，謝謝大家這一年的關注，也對所有的運動員說聲辛苦了，當運動員真的挺不容易的，很開心能在奧運有所表現讓大家感到驕傲，在得到關注的同時也多了許多期待，雖然對自己說這些成績都過去了，每次比賽都是新的開始，但對於壓力的處理一直都是我的一大課題，我無法保證表現永遠穩定，但上了場一定拼盡全力，希望大家能繼續支持我，我們明年見！！！」

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