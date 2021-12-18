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NBA》斯特魯斯轟32分退魔術 熱火狂下三分雨改寫隊史紀錄

2021/12/18 11:38

斯特魯斯繳32分率隊退魔術。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA近期遇上疫情潮，多隊都有主力缺陣的問題，熱火今就靠二線陣容打出佳作，靠三年級生斯特魯斯（Max Strus）轟出生涯新高32分、凡森（Gabe Vincent）也繳生涯新高27分，終場以115：105賞魔術7連敗。

熱火主將巴特勒（Jimmy Butler）、艾德巴約（Bam Adebayo）持續缺陣，就連本季從板凳出發平均可拿19.9分的赫爾羅（Tyler Herro）都無法出賽，不過魔術同樣人力短缺，多名主力都因觸發防疫條例沒辦法上陣，還緊急從發展聯盟簽下4位球員。

熱火今開賽曾一度陷入8：18落後，主帥史波斯查（Erik Spoelstra）連忙叫出暫停，暫停過後子弟兵很爭氣、拉出一波15：0的攻勢，自此就一路維持領先到比賽結束，今從板凳出發的斯特魯斯上半場就轟出23分居功厥偉，此役8顆三分球也刷新生涯紀錄。

外線是熱火今能取勝的主因，本場團隊投進19記三分球，過去5戰累積91記，超越2020年2月24日至3月4日五場比賽累積的82顆，刷新隊史五戰合計三分球新高紀錄。

除斯特魯斯以及凡森都繳出生涯新高紀錄外，羅利（Kyle Lowry）也貢獻11分以及本季新高的15次助攻、P.J.塔克（P.J. Tucker）挹注15分。

魔術方面，4人得分上雙，新人華格納（Franz Wagner）繳全隊最高27分、哈里斯（Gary Harris）挹注20分、歐基奇（Chuma Okeke）繳18分10籃板、羅培茲（Robin Lopez）也有18分進帳。

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