NBA》三度獲美國籃球年度最佳男運動員 杜蘭特成史上第一人

杜蘭特。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）今夏代表美國隊出戰東京奧運，扛起老大哥位置，率隊奪下金牌，今日獲選為美國籃球年度最佳男運動員，這是他3度獲獎，寫下第一人紀錄。

杜蘭特今年東京奧運出賽6場，場均砍下20.7分、5.3籃板、3.7助攻，榮膺賽會MVP，美國男籃本屆能成功摘金，杜蘭特絕對是大功臣，他也繼2010、2016年後，第3度獲得美國籃球年度最佳男運動員肯定，過往沒有其他男子球員能三度獲得該獎項，杜蘭特寫下史上首見紀錄。

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杜蘭特受訪表示：「以這種方式獲得榮譽真是太棒了，首先代表你的國家，和世界上最好的運動員一起競爭，這已經是一種榮譽，在任何運動項目中，國家隊充滿許多優秀的運動員，因此被選為最佳運動員是一種榮譽，很感謝給我這個機會，讓我得到這獎項。」

Who else but @KDTrey5?



Congrats to Kevin Durant on being named the 2021 @usabasketball Male Athlete of the Year! pic.twitter.com/pOQ6atOUwj — Brooklyn Nets （@BrooklynNets） December 17, 2021

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