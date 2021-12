NBA》三度獲美國籃球年度最佳男運動員 杜蘭特成史上第一人

杜蘭特。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)今夏代表美國隊出戰東京奧運,扛起老大哥位置,率隊奪下金牌,今日獲選為美國籃球年度最佳男運動員,這是他3度獲獎,寫下第一人紀錄。

杜蘭特今年東京奧運出賽6場,場均砍下20.7分、5.3籃板、3.7助攻,榮膺賽會MVP,美國男籃本屆能成功摘金,杜蘭特絕對是大功臣,他也繼2010、2016年後,第3度獲得美國籃球年度最佳男運動員肯定,過往沒有其他男子球員能三度獲得該獎項,杜蘭特寫下史上首見紀錄。

杜蘭特受訪表示:「以這種方式獲得榮譽真是太棒了,首先代表你的國家,和世界上最好的運動員一起競爭,這已經是一種榮譽,在任何運動項目中,國家隊充滿許多優秀的運動員,因此被選為最佳運動員是一種榮譽,很感謝給我這個機會,讓我得到這獎項。」

Who else but @KDTrey5?



Congrats to Kevin Durant on being named the 2021 @usabasketball Male Athlete of the Year! pic.twitter.com/pOQ6atOUwj