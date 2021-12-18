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NBA》雙星都不在！J.哈勒戴空砍40分 公鹿延長賽不敵鵜鶘

2021/12/18 12:56

J.哈勒戴。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿受到疫情、傷病影響，今日踢館鵜鶘人手不足，僅9名可用之兵，雙方廝殺到延長賽，終場公鹿以112：116吞敗，鵜鶘收下2連勝。

公鹿2大球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、米德爾頓（Khris Middleton）都缺陣，今日由J.哈勒戴（Jrue Holiday）扮演得分箭頭，他全場36投18中，命中率5成轟下40分，寫下生涯新高，艾倫（Grayson Allen）也投進7顆三分彈，貢獻25分，但兩人的好表現依舊無法幫助球隊獲勝。

此役戰況激烈，雙方在末節幾乎都只有一兩個球權差距，最後正規時間打完依然平手，必須到延長賽分勝負。延長賽依舊是高張力拉鋸戰，最後倒數43.5秒，鵜鶘靠小將瓊斯（Herbert Jones）上籃超前2分，公鹿最後幾波攻勢都由J.哈勒戴操刀，未能逆轉戰局。

鵜鶘葛拉漢（Devonte' Graham）投進8顆三分，砍下26分、4籃板，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）24分、7籃板，英葛蘭（Brandon Ingram）繳出22分、5助攻。

鵜鶘收下2連勝。（法新社）

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