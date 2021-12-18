NBA》終止爵士8連勝！沃克關鍵跳投率馬刺踢館成功

沃克（右）今投進致勝分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今踢館爵士主場，靠著沃克（Lonnie Walker IV）在倒數14.9秒的關鍵跳投，終場以128：126逆轉贏球，終止東道主近期的8連勝。

連勝不止的爵士今延續絕佳手感，上半場命中率高達56.5%、帶著14分的領先進入第三節，不過馬刺易籃後急起直追，在穆雷（Dejounte Murray）的穿針引線下一度連拿9分，接著瓦賽爾（Devin Vassell）在第三節93：93時接獲沃克的助攻命中得手，馬刺隨後就帶著4分領先進入末節。

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兩隊在第四節依舊你來我往，米契爾（Donovan Mitchell）在剩下1分鐘時連拿5分幫助爵士取得1分超前，不過沃克在剩下14.9秒切入跳投命中，馬刺要回一分領先、爵士採犯規戰術讓穆雷罰進一球，米契爾鐘響前外線出手落空，馬刺終場就以2分差帶走勝利。

馬刺今先發5人得分都超過雙位數，其中強森（Keldon Johnson）繳全隊最高24分另有8籃板、D.懷特（Derrick White）22分次之，沃克板凳出發也有19分表現。

今浪費掉17分領先的爵士，先發5人得分一樣全上雙，米契爾攻下全隊最高27分，康利（Mike Conley）貢獻18分、波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）以及戈貝爾（Rudy Gobert）各有16分進帳，克拉克森（Jordan Clarkson）替補上陣挹注21分。

米契爾（左）攻下全隊最高27分。（美聯社）

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