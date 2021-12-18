MLB》「希望他穿34號拿塞揚獎」雷神不改背號 背後故事藏洋蔥

辛德加德明年將續披34號。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕辛德加德（Noah Syndergaard）在這個冬天加盟天使隊，下季將續披34號球衣，不過事實上，這個背號在天使隊自2009年以後就再也沒有人使用過，背後原因則與一場車禍意外有關。

2009年4月9日，天使新秀投手艾登哈特（Nick Adenhart）在該季的初登板繳出6局無失分好投，隨後卻在深夜遇上車禍、送醫後傷重不治，得年僅22歲，肇事車主是酒駕累犯，後來被判處51年徒刑。

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天使為紀念這位早逝的生命，將隊上的年度投手獎取名為艾登哈特獎（今年的得主為大谷翔平），此外雖無法退休這個背號，自此也再無人披上34號球衣。

「雷神」辛德加德為向名投萊恩（Nolan Ryan）致敬，在大都會的生涯背號都是34號，他在簽約後為尊重新東家的傳統、也曾考慮更換背號，不過天使總管米納斯安（Perry Minasian）以及球團都希望他能續穿這個球衣，辛德加德的經紀人哈米爾（Ryan Hamill）向媒體表示，制服組認為是時候再有人披上這個背號了。

艾登哈特的繼父古傑斯（Duane Gigeous）在接受《The Athletic》訪問時也對於這個決定表示支持，「我們認為沒有人比辛德加德更適合穿上這個數字，我們很欣賞他在場上的鬥志，也希望可以藉此引發一些討論。」

「已經有一些球迷不太認識Nick、也不太知道他的故事了，」古傑斯提到，有時候穿上那個人的球衣、讓外界更認識他，也是紀念一個人的方式。「（天使）這幾年對我們做得夠多了，我們無法再要求什麼了。」

辛德加德後來採納球團的建議、沒有更改背號，他在11月受訪時曾說，此舉是向艾登哈特致敬，「要帶著驕傲披上這件球衣。」而相隔13年再次看到有天使投手披上34號，古傑斯在最後告訴媒體：「希望他可以穿著34號拿下塞揚獎。」

艾登哈特2009年因車禍不幸身亡。（資料照）

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