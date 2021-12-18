晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「希望他穿34號拿塞揚獎」雷神不改背號 背後故事藏洋蔥

2021/12/18 15:32

辛德加德明年將續披34號。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕辛德加德（Noah Syndergaard）在這個冬天加盟天使隊，下季將續披34號球衣，不過事實上，這個背號在天使隊自2009年以後就再也沒有人使用過，背後原因則與一場車禍意外有關。

2009年4月9日，天使新秀投手艾登哈特（Nick Adenhart）在該季的初登板繳出6局無失分好投，隨後卻在深夜遇上車禍、送醫後傷重不治，得年僅22歲，肇事車主是酒駕累犯，後來被判處51年徒刑。

天使為紀念這位早逝的生命，將隊上的年度投手獎取名為艾登哈特獎（今年的得主為大谷翔平），此外雖無法退休這個背號，自此也再無人披上34號球衣。

「雷神」辛德加德為向名投萊恩（Nolan Ryan）致敬，在大都會的生涯背號都是34號，他在簽約後為尊重新東家的傳統、也曾考慮更換背號，不過天使總管米納斯安（Perry Minasian）以及球團都希望他能續穿這個球衣，辛德加德的經紀人哈米爾（Ryan Hamill）向媒體表示，制服組認為是時候再有人披上這個背號了。

艾登哈特的繼父古傑斯（Duane Gigeous）在接受《The Athletic》訪問時也對於這個決定表示支持，「我們認為沒有人比辛德加德更適合穿上這個數字，我們很欣賞他在場上的鬥志，也希望可以藉此引發一些討論。」

「已經有一些球迷不太認識Nick、也不太知道他的故事了，」古傑斯提到，有時候穿上那個人的球衣、讓外界更認識他，也是紀念一個人的方式。「（天使）這幾年對我們做得夠多了，我們無法再要求什麼了。」

辛德加德後來採納球團的建議、沒有更改背號，他在11月受訪時曾說，此舉是向艾登哈特致敬，「要帶著驕傲披上這件球衣。」而相隔13年再次看到有天使投手披上34號，古傑斯在最後告訴媒體：「希望他可以穿著34號拿下塞揚獎。」

艾登哈特2009年因車禍不幸身亡。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。