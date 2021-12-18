NBA》三巨頭僅拿41分！湖人遭灰狼痛宰 還傷了一眉哥

A.戴維斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今作客灰狼，三巨頭僅合拿41分，還傷了明星長人A.戴維斯（Anthony Davis），終場紫金大軍以92：110遭痛宰，中斷3連勝。

湖人近期受疫情衝擊，上役對陣獨行俠投進準絕殺三分球的小將里維斯（Austin Reaves）以及塔克（Talen Horton-Tucker）、豪爾德（Dwight Howard）、布萊德利（Avery Bradley）等人都觸發健康安全協議缺陣，原本也無法上場的魏斯布魯克（Russell Westbrook），他在24小時內連續兩次的PCR檢測陰性，此役被允許出賽，讓湖人保有三巨頭應戰。

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但湖人今日手感不佳，首節僅拿16分，A.戴維斯還在第一節後段右腳踝受傷，雖然次節重新回到場上，湖人半場打完依舊陷入9分落後。易籃後，湖人打出11：0攻勢追分，未料第三節中段，A.戴維斯被灰狼球員撞到左膝，讓他痛到當場倒地，之後走回休息室途中，痛到連走路都不穩，這次退場A.戴維斯沒有再回歸。

湯斯。（USA TODAY Sports）

灰狼第三節後段回敬11：0攻勢拉開差距，末節持續穩住陣腳，終場痛宰對手18分，本季2次對戰湖人都獲勝。湯斯（Karl-Anthony Towns）攻下28分、10籃板，D.羅素（D 'Angelo Russell）17分、6助攻。

湖人詹姆斯（Lebron James）拿下18分、10籃板，魏斯布魯克貢獻14分、4籃板，今日以10天短約簽下的「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas），替補上陣21分鐘，高效得到19分。

「小刺客」I.湯瑪斯（中）。（USA TODAY Sports）

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