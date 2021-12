NBA》連走路都不穩！AD痛苦退場 湖人主帥透露傷況

A.戴維斯。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人今天遭灰狼痛宰18分,還傷了明星長人A.戴維斯(Anthony Davis),賽後總教練沃格爾(Frank Vogel)透露,明日A.戴維斯會做進一步的檢查,才能確定詳細的傷勢情形。

A.戴維斯首節就傷到右腳踝,退場治療後次節重新回到場上,但第三節又被灰狼球員撞到左膝,A.戴維斯直接痛苦倒地,隨後走回休息室途中,一度因傷勢疼痛難耐坐在地上,連走路都不穩,這次退場沒有再回歸。

A.戴維斯今日上場20分鐘,攻下9分、1籃板、1阻攻。賽後湖人總教練沃格爾,也對A.戴維斯的傷勢做出回應,「AD退場後有先給隊醫做簡單治療,明日會去做核磁共振檢查,到時候我們會有更進一步的答案,希望他沒事,很快就能歸隊。」

Anthony Davis struggled to get to the locker room after an apparent knee injury in the third quarter. pic.twitter.com/MOBSzzrYYJ