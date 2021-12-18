晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》連走路都不穩！AD痛苦退場 湖人主帥透露傷況

2021/12/18 15:39

A.戴維斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天遭灰狼痛宰18分，還傷了明星長人A.戴維斯（Anthony Davis），賽後總教練沃格爾（Frank Vogel）透露，明日A.戴維斯會做進一步的檢查，才能確定詳細的傷勢情形。

A.戴維斯首節就傷到右腳踝，退場治療後次節重新回到場上，但第三節又被灰狼球員撞到左膝，A.戴維斯直接痛苦倒地，隨後走回休息室途中，一度因傷勢疼痛難耐坐在地上，連走路都不穩，這次退場沒有再回歸。

A.戴維斯今日上場20分鐘，攻下9分、1籃板、1阻攻。賽後湖人總教練沃格爾，也對A.戴維斯的傷勢做出回應，「AD退場後有先給隊醫做簡單治療，明日會去做核磁共振檢查，到時候我們會有更進一步的答案，希望他沒事，很快就能歸隊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。