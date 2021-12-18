NBA》連走路都不穩！AD痛苦退場 湖人主帥透露傷況

A.戴維斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天遭灰狼痛宰18分，還傷了明星長人A.戴維斯（Anthony Davis），賽後總教練沃格爾（Frank Vogel）透露，明日A.戴維斯會做進一步的檢查，才能確定詳細的傷勢情形。

A.戴維斯首節就傷到右腳踝，退場治療後次節重新回到場上，但第三節又被灰狼球員撞到左膝，A.戴維斯直接痛苦倒地，隨後走回休息室途中，一度因傷勢疼痛難耐坐在地上，連走路都不穩，這次退場沒有再回歸。

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A.戴維斯今日上場20分鐘，攻下9分、1籃板、1阻攻。賽後湖人總教練沃格爾，也對A.戴維斯的傷勢做出回應，「AD退場後有先給隊醫做簡單治療，明日會去做核磁共振檢查，到時候我們會有更進一步的答案，希望他沒事，很快就能歸隊。」

Anthony Davis struggled to get to the locker room after an apparent knee injury in the third quarter. pic.twitter.com/MOBSzzrYYJ — SportsCenter （@SportsCenter） December 18, 2021

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