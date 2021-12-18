晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》高雄全家海神完整陣容迎接主場開幕戰 商品部首次亮相

2021/12/18 16:12

高雄全家海神迎接主場開幕戰，商品部首次亮相。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕T1聯盟高雄全家海神今天在高雄巨蛋迎接主場開幕戰，等待新北中信特攻的踢館，首要任務就是拿下勝利，續當聯盟不敗之師，而全新的商品部首次公開亮相，期待球迷能一起到高雄巨蛋「我雄海派」。

高雄全家海神迎接主場開幕戰，商品部首次亮相。（記者林岳甫攝）

為了迎接隊史主場首戰，海神在球場佈置花了不少心思，球迷進場後就能看到商品部，販售系列球團的週邊商品，也希望球迷能一起穿上海神專屬服飾，壯大聲勢。

海神在聯盟歷史首戰於客場天母體育館以1分之差氣走台啤英熊，隔週到新莊體育館踢館特攻又贏球，暫時成為聯盟首席「奧客」，如今回到自家主場，球隊矢志要搶下勝利。

值得一提的是，T1聯盟目前由台啤英熊、中信特攻陸續進行主場開幕戰，想不到兩隊都吞敗仗，而海神將挑戰打破「主場開幕戰輸球」魔咒。

海神推出齊全陣容，由聯盟最高薪的本土球員胡瓏貿領軍，搭配于煥亞、陳懷安、林任鴻、吳怡斌、呂威霆、蘇文儒、余純安、吳曉謹、勤明慶，洋將更是4人都到齊，分別是亞歷山大（Xavier Alexander）、霍爾（Ferrakohn Hall）、庫薩斯）Mindaugas Kupsas）及亞洲外援布銳克曼（Jason Brickman）

客隊特攻方面，雖在主場先吞2連敗，但上週連續擊敗桃園雲豹、台南台鋼獵鷹，戰績變成2勝2敗，今日前來踢館也希望能報先前主場的輸球之仇。值得一提的是，上週掛傷號的洋將伊布（Prince Ibeh）今日將重返先發，而譚傑龍則重回板凳待命。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。