T1》高雄全家海神完整陣容迎接主場開幕戰 商品部首次亮相

高雄全家海神迎接主場開幕戰，商品部首次亮相。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕T1聯盟高雄全家海神今天在高雄巨蛋迎接主場開幕戰，等待新北中信特攻的踢館，首要任務就是拿下勝利，續當聯盟不敗之師，而全新的商品部首次公開亮相，期待球迷能一起到高雄巨蛋「我雄海派」。

高雄全家海神迎接主場開幕戰，商品部首次亮相。（記者林岳甫攝）

為了迎接隊史主場首戰，海神在球場佈置花了不少心思，球迷進場後就能看到商品部，販售系列球團的週邊商品，也希望球迷能一起穿上海神專屬服飾，壯大聲勢。

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海神在聯盟歷史首戰於客場天母體育館以1分之差氣走台啤英熊，隔週到新莊體育館踢館特攻又贏球，暫時成為聯盟首席「奧客」，如今回到自家主場，球隊矢志要搶下勝利。

值得一提的是，T1聯盟目前由台啤英熊、中信特攻陸續進行主場開幕戰，想不到兩隊都吞敗仗，而海神將挑戰打破「主場開幕戰輸球」魔咒。

海神推出齊全陣容，由聯盟最高薪的本土球員胡瓏貿領軍，搭配于煥亞、陳懷安、林任鴻、吳怡斌、呂威霆、蘇文儒、余純安、吳曉謹、勤明慶，洋將更是4人都到齊，分別是亞歷山大（Xavier Alexander）、霍爾（Ferrakohn Hall）、庫薩斯）Mindaugas Kupsas）及亞洲外援布銳克曼（Jason Brickman）

客隊特攻方面，雖在主場先吞2連敗，但上週連續擊敗桃園雲豹、台南台鋼獵鷹，戰績變成2勝2敗，今日前來踢館也希望能報先前主場的輸球之仇。值得一提的是，上週掛傷號的洋將伊布（Prince Ibeh）今日將重返先發，而譚傑龍則重回板凳待命。

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