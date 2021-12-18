富邦U18》投手飆8局無安打！ 新北藍狂掃4連霸

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，新北藍拿下4連霸。（大會提供）
〔記者龔乃玠／綜合報導〕新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，新北藍隊投手完全宰制賽場，先發投手蕭齊和中繼林華韋聯手演出8局無安打，加上四番林佳緯單場3安灌進2分打點，終場以7：0壓勝台東縣隊，完成4連霸業。
蕭齊今天開賽首局在2出局有狀況，先保送又有隊友發生失誤，一度被攻佔得點圈，但他用三振化解危機，2局上開始連續解決12名打者，先發5局沒被敲安打，林華韋中繼3局也沒被敲安，2人完全宰制賽場。
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林盛恩。（大會提供）
蕭齊。（大會提供）
台東縣直到9局上才突破新北藍隊第3任投手林盛恩，九棒劉彥宇敲出第1支安打，陳培力再補上第2安。林盛恩在危機發揮三振功力，連續K掉2名打者，即便2出局投出觸身被擠成滿壘，仍拿到最後出局數，助隊完封勝。
第4屆富邦U18落幕，新北藍隊奪下4連霸，台東縣雖然屈居第2，已寫隊史最佳紀錄，季軍跟殿軍分別是台北市、新北白。
新北藍總教練周宗志表示，今天投手有穩住，想讓蕭齊感受有強度的比賽，因此安排他先發，沒被打安打是出乎意料，希望經過這一場球能讓他重建自信心，至於林華偉本來就安排在蕭齊後面，林盛恩後援有點小狀況，不過也讓他學習到經驗，未來後援要注意的地方。
新北藍達成四連霸，周總說，每一場球都全力以赴在打，身為地主當然希望把冠軍留下來，很高興能夠完成四連霸。
「個人獎」
打擊獎
第1名 台北市余梓銘 5成26
第2名 新北藍許子謙 4成71
第3名 新北藍韓碩恆 4成44
投手獎：臺北市舒治浩（2勝，防禦率0.587
打點獎：新北藍許子謙（10打點）
全壘打獎：新北白曾俊銘（1支）
最有價值球員：新北藍蕭齊
美技獎：臺東縣陽念祖
教練獎：新北藍周宗志
「最佳九人」
投手：臺北市舒治浩
捕手：新北藍宋嘉翔
一壘手：新北藍朱靖恩
二壘手：新北白張浩襸
三壘手：臺東縣陽念祖
游擊手：臺東縣劉彥宇
外野手：新北藍邱鑫
外野手：新北藍林佳緯
外野手：新北藍黃柏叡