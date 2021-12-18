關懷盃》原棒協至王光輝墓前獻花致意 王威晨感動在心

王威晨今天到父親王光輝墓前獻花。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕永遠的萬人迷「輝老大」王光輝今年8月底過世，關懷盃本週開打期間，原棒協理事長林智勝今天特別率多位成員，由王威晨陪同隨行，前往花蓮光復鄉太巴塱部落拜訪王家，並到王光輝目前獻花祭酒，王威晨說，「真的很感動，很感謝大家趁這機會來看爸爸，我相信他也會很開心，他很喜歡很多人來看他，以前就是這樣。」

王威晨在父親王光輝墓前獻花，接著倒一杯酒表心意，王威晨說，「我跟爸爸說，希望可以保佑所有人都可以平安健康，不只工作上，在各方面都保佑我們。」

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王威晨為父親王光輝倒一杯酒。（記者羅志朋攝）

原棒協理事長林智勝到王光輝墓前獻花。（記者羅志朋攝）

王威晨（右）與姑姑王曉玲（左）。（記者羅志朋攝）

王光輝的報導剪報。（記者羅志朋攝）

王家客廳擺滿王光輝、王光熙、王威晨、王曉玲的獎盃、獎牌，堪稱棒球世家。（記者羅志朋攝）

王光輝的媽媽看著已逝兒子照片不斷啜泣。（記者羅志朋攝）

王威晨的阿公（左）、阿嬤（右）。（記者羅志朋攝）

王光輝的弟弟王光熙。（記者羅志朋攝）

王威晨向來到老家拜訪的原棒協成員表達致謝之意。（記者羅志朋攝）

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