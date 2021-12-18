PLG》單洋將沒關係！新北國王李愷諺+楊敬敏轟48分力退勇士

楊敬敏（中）急停跳投。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕P. LEAGUE+新北國王唯一出賽的洋將湯瑪士今拿下23分、15籃板，加上李愷諺展現全能身手，聯手楊敬敏拿下48分，在主場新莊體育館首戰以109：102打退台北富邦勇士，拿下2連勝，也是本季唯一不敗球隊。

張宗憲。（記者陳志曲攝）

國王上週踢館夢想家主場以20分差大勝，拿下本季例行賽本季首勝，同時也逼得夢想家寫下單節5分、全場64分的兩大聯盟新低紀錄。

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當完「奧客」的國王本週回到新莊體育館，首戰就吸引6032人進場，當家控衛李愷諺首節就攻下8分，新秀洪楷傑也有不俗發揮，加上張文平投進壓哨三分球，打完就取得27：23領先。

雖次節被勇士攻下30分逆轉，但楊敬敏在第3節找到手感，7投4中含兩顆三分球拿12分，李愷諺還補進壓哨三分彈補刀，讓國王要回領先。

比賽進入決勝節，國王進攻端多點開花，靠著簡祐哲、李愷諺連續進球取得最多12分優勢，最後也成功擋住勇士反撲，取得2連勝，成為本季PLG唯一1隊還未吞敗的球隊，也未落入像勇士、新竹攻城獅和夢想家本季主場首戰必敗的魔咒。

李愷諺拿到27分、8籃板、8助攻、6抄截全能數據，楊敬敏拿21分，簡祐哲有17分，洪楷傑拿14分，全隊共5人得分雙位數。勇士得分集中在雙洋將，辛特力拿27分、17籃板，塞瑟夫26分、11籃板，張宗憲20分，也是唯一得分雙位數的勇士本土。

李愷諺（中）帶球突破。（記者陳志曲攝）

新北市長侯友宜。（記者陳志曲攝）

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