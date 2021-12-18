T1》高雄海神隊主場首戰 陳其邁：此時此刻開球比開票重要

高雄市長陳其邁穿著高雄全家海神隊的1號球衣，與超過200公分的長人站在一起，顯得嬌小。（記者李惠洲攝）（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕職籃T1 LEAGUE聯盟高雄全家海神與新北中信特攻，今天下午在高雄巨蛋體育館進行海神隊主場的開幕首戰，高雄市長陳其邁開球，對於公投結果同時開票中，高雄市長陳其邁輕鬆表示，「等著開球已期待半年，此時此刻開球比開票重要」。

陳其邁下午5點一身輕裝到高雄巨蛋體育館，在海神隊主場開幕前受訪表示，今天是懷著輕鬆愉快的心情來看籃球比賽，可以的話會看完全賽，至於對高雄投票率滿不滿意，陳其邁說，現在公投票陸續開票中，看起來投票率與市長補選差不多，這是人在行使公民的權力，就看開出來的票是否認同政府的政策，由人民做最後決定，他尊重結果。

請繼續往下閱讀...

今天到場為海神隊加油打氣，陳其邁說，全家海神隊目前的戰績是2勝5敗，今天是高雄主場的首戰，相信市府與在地企業的支持下能獲得佳績，他擔任市長後，聽到很多球迷希望有高雄在地的籃球隊，經過在地企業的催生，讓高雄人能美夢成真，高雄巨蛋是全國最大的籃球場地、交通方便，結合各級學校球員的培訓，有系統的發展籃球運動，相信也會培養更多高雄在地的籃球高手，向下紮根、向上晉級。

至於是否為開球預先做練習，陳其邁則笑稱，「開球不用練習，但打籃球對身高173公分的他不行。」

高雄市長陳其邁為高雄全家海神隊在高雄巨蛋體育館的主場首戰擔任開球嘉賓。（記者李惠洲攝）（記者許麗娟攝）

高雄市長陳其邁今天（18日）下午近5點到高雄巨蛋體育館，為T1職籃高雄全家海神隊開球，並表示會看完全程。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法