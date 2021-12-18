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羽球世錦賽》狂賀！戴資穎3局擊敗中國二姊何冰嬌 勇闖女單決賽

2021/12/18 18:05

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕打破「8強魔咒」的世界球后戴資穎，今天在2021年世界羽球錦標賽女單4強賽，以21：17、13：21、21：14擊敗世界排名第9的中國好手何冰嬌，勇闖冠軍賽，有望為台灣抱回首面世錦賽金牌。

戴資穎生涯首闖世錦賽女單冠軍戰。（美聯社）

台灣女單過去最佳成績為鄭韶婕2011年銀牌，戴資穎成為第二位打入女單4強的台灣好手，有機會挑戰更好的獎牌成色，追逐台灣首面世錦賽金牌。戴資穎過去和何冰嬌交手10次，取得8勝2敗優勢，2018年世錦賽小戴曾栽在何冰嬌拍下，但近兩次交鋒都贏球。

戴資穎今日過招何冰嬌，開局就先連續拿下5分，只是再來因失誤較多，反被何冰嬌連拿8分變成落後，小戴還是在後緊追，技術暫停前以10：11落後；戴資穎下半局掌握較多主動攻擊的機會，且頻頻以犀利角度令對手難以招架，回敬8：2攻勢，最後成功先馳得點。

次局換邊後，戴資穎前段就因發生不少失誤，陷入頹勢且在技術暫停前以4：11落後；小戴下半局更最多落後10分，雖在9：19連趕4分，卻還是先讓何冰嬌獲得7個局點，也被對方延長戰線。

何冰嬌。（法新社）

進到決勝局，戴資穎、何冰嬌歷經5次平手，小戴率先於6：6平手後連下5分，在下半局最多拿到7分領先，即使對方試圖反撲，小戴都能予以回擊，最終花57分鐘於3局大戰中脫穎而出，收下台灣女將等了10年的金牌戰門票。

戴資穎晉級女單決賽後，就差1勝能獲取台灣首面世錦賽金牌，而決戰對手會是世界排名第3的日本山口茜及本屆最大黑馬、世界排名46的中國24歲選手張藝曼之間的贏家，至於山口茜生涯和張藝曼沒有交手紀錄。

戴資穎。（法新社）

戴資穎生涯首闖世錦賽女單冠軍戰，有望為台灣抱回首面世錦賽金牌。（法新社）

戴資穎闖進世錦賽女單冠軍戰。（Badminton Photo提供）

戴資穎。（Badminton Photo提供）

戴資穎。（Badminton Photo提供）

戴資穎。（Badminton Photo提供）

戴資穎。（Badminton Photo提供）

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