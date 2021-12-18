NBA》願Kobe能看到 矮湯為湖人強攻19分感觸良多

I.湯瑪斯。（USA TODAY Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕湖人賠了夫人又折兵，儘管後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）連續採陰，火速解除隔離，當家長人A.戴維斯（Anthony Davis）卻接連腿傷退場， 客場92：110慘敗給灰狼，不幸中的大幸是，球團剛用10天短約簽下的「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas），板凳殺出包辦全隊最高19分，賽後他也感性表示，希望昔日好友「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）能見證這特別時刻。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）再度肆虐聯盟，各隊球員觸發健康安全協議頻傳，卻也讓苦無機會的I.湯瑪斯，幾經波折終於重返NBA，再度披上湖人戰袍。

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這位身高僅175公分的老將，此役把握機會以小搏大，替補上陣21分38秒，12投5中、包括三分球6投2中，外加9罰7中，強攻湖人最高19分，豐富經驗與抗壓性稱職扮演救火隊，「一切來得有些突然，讓人幾乎難以招架。我幾天前才決定打G聯盟，沒想到就接到電話，很高興我的努力獲得回報。」

天助自助不願放棄的「矮湯」，坦承還能擁有這機會「實在太好運了」，不但再次為西岸豪門奮戰，還與詹姆斯（LeBron James）等名人堂等級球星成為隊友，但他也強調，當下忍不住懷念已往生的紫金傳奇，「當我要去湖人時，腦海裡第一個念頭就是Kobe，想著要穿哪雙他的球鞋上場。以往我遇到些好事，他總不忘傳訊息道賀，我多麼希望他能看到這一切。」

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