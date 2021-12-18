中職》從單季10勝暴跌至1勝 廖剛池看當年的廖俊銘

廖剛池。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職「年度最佳進步獎魔咒」持續發酵，史上最著名進步獎得主隔年「大退步」，當屬1995年前俊國熊投手廖剛池（原名廖俊銘）。

1993年俊國進軍中職，廖剛池是球隊元老，前兩年出賽空間有限，1995年破繭而出，出賽28場其中21場先發，有4場完投、1場完封，拿下10勝4敗2救援、防禦率3.78，然而隔年戰績1勝15敗、防禦率7.19，成績呈雪崩式下滑。

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廖剛池表示，1995年俊國找來日籍投手教練中本茂樹，對他體能和訓練方式改變很多，成長顯著，開季原本投得不順，但中本不斷給他機會，從板凳到先發再到拿勝投，自信心大幅提升，愈投愈好。

廖剛池說，1995年前3分之2球季他的狀況真的超好，先發隔天進牛棚練投完全沒問題，後3分之1體能雖有些下滑，最後還是拿下進步獎，「從板凳球員到主力投手，這個獎對我是很大肯定。」

然而，1996年廖剛池成績大崩盤，他指出，該季左腳踝受傷導致春訓體能和重訓都沒做確實，球季開打又傷了右肩，控球、球質和前一年差很多，但教練團安排先發還是得投，沒辦法。

回首來時路，廖剛池說，其實也不是什麼進步獎魔咒，純粹是個人問題，傷勢影響很大，加上30歲年紀也不小了，無法再投出佳績。

廖剛池1997至1999年球季僅再添1勝，後轉戰台灣大聯盟也只進帳2勝，中職生涯戰績12勝24敗2救援、防禦率4.83，台灣大聯盟生涯拿下2勝3敗、防禦率6.71，1995年大放異彩成為個人職棒旅程短暫而絢爛的煙火。

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