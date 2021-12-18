網球》澳網為未接種疫苗球員開後門 球王喬帥可望出賽

喬科維奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕據《路透社》報導，澳網大會主席提列（Craig Tiley）今坦言，若球員未接種疫苗也可以申請醫療豁免來參與年初大滿貫賽事。而此措施已和維多利亞州衛生局共同決議，澳網協會也組織了來自免疫、傳染病以及醫療三方專家的獨立小組要來進行審查案件。

先前2022年澳洲公開賽才因疫情衝擊，強制規定參賽選手必須施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗。而當時主席提列的出面證實，也令外界紛紛猜疑，不肯透露自己是否已施打疫苗的球王喬科維奇（Novak Djokovic）到底會不會參賽。如今，提列出言反覆，喬帥又出現在上週澳網公布的參賽名單中，是否確定能參賽，再引各方揣測。

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「我們為制定公平、獨力的醫療豁免申請協議，非常密切地與維多利亞州政府合作，這將使我們確保2022年澳網對每位參與者是安全的。過程中的主要方針都會由專家訂定，而每位的申請案都會受到鄭重的考量。」提列說道。

另外報導也指出，屆時通過一階篩選的申請人會受政府指派的醫療專業小組進行二度審查，之後才會將申請案提交上澳洲免疫登記處。而澳洲網協也保證，所有個資內容皆會保密。

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