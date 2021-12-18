T1》于煥亞主場轟29分 率高雄全家海神大勝對手41分奪3連勝

于煥亞。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕T1聯盟流傳著「主場開幕戰必輸」魔咒，在前兩場客場都贏球的高雄全家海神，今日首次踏上自家主場高雄巨蛋，挾著球迷一面倒的加油聲浪，本土射手于煥亞狂轟7顆三分球，攻下個人新高29分，率海神以108：67大勝新北中信特攻，狂掃3連勝，繼續當聯盟唯一不敗之師。

高雄巨蛋湧入大批球迷。（記者林岳甫攝）

T1聯盟由台啤英熊在主場天母體育館揭開序幕，結果英熊該役1分之差不敵海神；中信特攻在主場新莊體育館首戰也在延長賽1分之差敗給台啤英熊，以及今日台南台鋼獵鷹在主場81：89不敵桃園雲豹，3支球隊的主場開幕戰全敗。

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前兩場當「奧客」的海神，今日打爆特攻勇奪3連勝，穩居T1聯盟龍頭，且更打破「主場開幕戰必輸」魔咒。

從長年居住的台北轉戰高雄的于煥亞，在開季前兩場北上發揮並不出色，平均僅拿8分，只能改在其他方面做貢獻，每場有3籃板、4助攻和1.5抄截。不過，他果然已經適應高雄生活，今天在主場一舉找回射手本射，16出手命中11球，包括三分球10投7中，狂轟29分外帶4籃板、3助攻、3抄截，表現超級狂。

在于煥亞狂飆的帶領下，海神在第三節更是直接打趴對手，單節僅讓特攻拿到8分，一鼓作氣把領先擴大至超過30分，漂亮在主場收下勝利。

除了于煥亞打出代表作外，洋將庫薩斯繳出16分、19籃板，進攻發動機亞洲外援布鋭克曼雖然只拿到2分，但送出8助攻、7籃板。

于煥亞。（記者林岳甫攝）

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