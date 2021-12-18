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T1》賀海神高雄主場首勝 全家便利商店推4商品優惠

2021/12/18 20:00

賀高雄全家海神隊獲主場首勝，全家推出限時、限量買一送一、第二件半價優惠。（全家便利商店提供）

〔體育中心／綜合報導〕賀高雄全家海神隊贏得主場首勝！台灣籃球聯盟T1 League舉辦聯盟賽事，由全家便利商店贊助之全家海神隊，週末回歸高雄巨蛋主場，迎戰新北中信特攻隊/台中太陽隊，終場以108：67，高雄全家海神隊贏得高雄巨蛋主場首勝。

為歡慶高雄全家海神隊榮獲主場首勝，「全家」自12/18、12/19晚間21時起至12/19、12/20止，於「全家」App「隨買跨店取」推出自有品牌「FamilyMart Collection Power能量水」、「FamilyMart Collection玳玳花油切綠茶」買一送一優惠，每位「全家」會員限購1組，限量2萬組。

私品茶「濃靜岡抹茶拿鐵」（冰熱不限）推出第二杯半價優惠，每位會員限購1組，限量2.5萬組；Fami霜淇淋（口味不限）推出第二支半價優惠，每位會員限購2組，限量10萬組。限時、限量優惠商品，需於期限內兌換完畢。

賀高雄全家海神隊獲主場首勝，全家推出限時、限量買一送一、第二件半價優惠。（全家便利商店提供）

賀高雄全家海神隊獲主場首勝，全家推出限時、限量買一送一、第二件半價優惠。（全家便利商店提供）

賀高雄全家海神隊獲主場首勝，全家推出限時、限量買一送一、第二件半價優惠。（全家便利商店提供）

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