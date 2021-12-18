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企排》明星賽同樂會熱鬧 球迷、球員零距離互動

2021/12/18 20:39

球迷、球員零距離互動。（排協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕上半季暫告段落，企業17年男女排球聯賽明星賽，今於台北體育館熱情開打，男子組激光白隊、雷射綠隊秀味十足，多次重砲扣殺令觀眾驚呼連連，最終雙雄25：21、25：27各下1局握手言和；至於女子組賽事同樣美技不斷，亮麗白、清新綠兩隊你來我往，多次精彩救球讓球迷大飽眼福，最終白隊娘子軍以25：23、25：21勝出。

男子組白、綠兩隊硬碰硬，臨場火力旗鼓相當，首局前半段拉鋸，後段雷射綠火力加溫，多次扣殺得手先馳得局。接下來輪到激光白隊發動反撲，開局取得些微領先，雖被綠隊扳平，一路廝殺至deuce，最終白隊劉鴻敏發球得分，總算扳回一城。

女子組賽事，亮麗白隊開局攻勢猛烈，清新綠隊急起直追，戰況呈現膠著，驚濤駭浪中白隊搶下首局。互換場地後，綠隊首開紀錄，雙方又進入纏鬥，而白隊靠著多次扣殺與吊球， 直落2獲得勝利。

本次明星賽內容豐富多元，除了明星對抗賽，賽前還新增「球星見面會」，球迷、球員可組隊參與趣味競賽，難得零距離互動；此外，還有「明星教你打排球」、「與球星共度晚餐」等活動，不僅讓球員化身教練，與球迷一同感受打球氛圍，共度晚餐更增進彼此情誼，讓粉絲們能看見球員場外不同面貌。

球迷、球員零距離互動。（排協提供）

亮麗白、清新綠兩隊激烈對抗。（排協提供）

白隊劉鴻敏發球得分。（排協提供）

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