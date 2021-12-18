高球》Eagle Club一桿進洞百萬賽 醫科高材生險勝獲十萬餐券

派總（左）頒發10萬元餐券給冠軍選手楊準。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕歷經四輪激烈競爭，「Eagle Club Golf Full Swing 一桿進洞得百萬」冠軍終於出爐！年僅23歲的楊準人如其名，這位國防醫學院高材生手感有夠精準，以距洞4呎、僅一呎的勝差，抱走價值10萬元餐券。

楊準短桿擊球英姿。（大會提供）

歷經前三輪競爭，共5名高手挺進總決賽，球齡不到兩年、最佳桿數81的楊準，展現初生之犢氣勢，第2順位擊球穩紮穩打，兩球都打上果嶺，尤其第2球距洞僅4呎，不但帶給其餘球手極大壓力，最後更順利出線，也顯現台灣高爾夫運動年輕化。

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此次總決賽透過網路直播方式，呈現給愛好高爾夫人士，並由ESPN前主播常富寧現場主持，過程高潮起伏令球迷們看得大呼過癮，主辦單位Eagle Club Golf派總表示，總決賽真的太刺激、太精采了，「我希望落實高爾夫娛樂化，希望大家玩得開心！吃得快樂！」並豪氣宣布，明年活動移師泰國普吉島知名球場舉辦。

今年9月10日在北市八德路開幕的「Eagle Club Golf」，推出一桿進洞得百萬活動，3個月來吸引近60位業餘好手參與，雖然最後無人打出一桿進洞，主辦單位取擊球距洞最近距離前20人，再進行四輪PK。比賽模擬球洞為美國圓石灘第7洞3桿短洞，比賽模擬室內練習裝置，則由美國前世界球王老虎伍茲（Tiger Woods） 認證的「Full Swing」。

前ESPN主播常富寧擔任Eagle Club Golf一桿進洞得百萬總決賽直播主持人。（大會提供）

派總（中）與總決賽選手與觀眾來賓大合影。（大會提供）

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