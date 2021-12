戴資穎。(Badminton Photo提供)

〔體育中心/綜合報導〕世界球后戴資穎昨天大戰3局力退中國何冰嬌,生涯首闖世錦賽冠軍戰,今天在決賽的對手,將是生涯也是首度叩關金牌戰的日本山口茜,預料精彩可期,BWF球評 Steen Schleicher 就發文說:「這是我今年的第一個耶誕禮物。」

兩人過去交手,小戴取得10勝7敗的對戰優勢,不過近2年來都沒有對決過,難纏的山口茜也以速度和技巧見長。

小戴昨天在四強打敗何冰嬌的精彩戰役,印度媒體《The Field》寫道:「戴資穎此役的開始和收尾都非常出色,在場上製造了招牌的、令人瞠目結舌的瞬間,這是她職業生涯首度進入世錦賽決賽。」

戴資穎賽後更新個人IG,寫下自我勉勵:「再戰一天,最後一場。加油。」

First gift of Christmas: Tai vs Gooch in #WS #WorldChampionship #Final pic.twitter.com/sKc78PX1m8