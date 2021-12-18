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足球》銘傳天王星屢敗屢戰 首闖安聯小世足總決賽

2021/12/18 22:21

U10銘傳天王星晉級全國賽。（迷你足協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2021安聯小小世界盃在蘆洲河畔公園進行新北區資格賽，U10組銘傳天王星屢敗屢戰，李雋云、崔哲維聯手後來居上，終以4：1擊敗新北銀河，首度晉級下月北市總決賽，全隊樂壞了簡直比奪冠還要開心。

安聯小世足新北區資格賽戰況激烈。（迷你足協提供）

銘傳天王星開賽雖然落後，教練官瑞祥不斷鼓勵、提醒小球員要有耐心，陣中惟一女將李雋云穩健控球，順勢多次傳球助攻，搭配崔哲維起腳射門火力，總算幫助球隊逆轉勝，賽後官瑞祥表示，這是他多次率隊賽以來，進步最多的關鍵戰役，「現在球隊逐漸能在重要關頭做出正確決定，從以前大腳亂踢到現在小組配合，顯示小朋友球員已經成長，尤其崔哲維的精彩表現，更是晉級功臣。」

北台灣足球圈知名的「偶像老師」陳欣怡，率領LS紅雀在U12組以2：0擊退人高馬大的強敵西門國小，再次進軍決賽。2018年首次率隊參賽就包辦U6、U8雙料冠軍的陳欣怡表示，雖然此次LS紅雀球員的體型及年紀都不及對手，還好後場可能失分的門前球都靠著壓迫防守化解，同時發揮良好默契展開反攻，才能利用速度撕裂對方防守陣型。

U12組LS紅雀晉級全國決賽。（迷你足協提供）　

　　

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