網球》連2週爭冠！夜市球王曾俊欣對決葡國地主

曾俊欣闖進葡萄牙馬亞男網挑戰賽第2站冠軍戰。（取自網路）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕葡萄牙馬亞男網挑戰賽第2站，曾俊欣手感熱的發燙，挾著上週首站單打亞軍氣勢，如今再接再厲又1盤未失連闖4關，包括準決賽6：1、6：2快斬斯洛伐克頭號種子老冤家馬汀（Andrej Martin），寶島「夜市球王」連續第2週挺進壓軸舞台，再度問鼎生涯首座ATP挑戰賽冠軍。

現年20歲的曾俊欣，在這項室內紅土賽事表現出色，週六與前站4強手下敗將馬汀狹路相逢，開賽他率先雙破5：0強勢開局，之後相互保發先馳得盤。

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次盤雙方各拿1局之後，「夜市球王」再度發動猛烈攻勢，一口氣破了對方兩個發球局，取得5：1絕對領先，近況甚佳的「夜市球王」把握機會，速戰速決直落2關門，總計只花58分鐘，週日將與地主第5種子博爾赫斯（Nuno Borges） 爭奪金盃。雙雄曾於2018年葡國未來賽交鋒，當時曾俊欣贏球，有望乘勝追擊再度踢館。

曾俊欣首站一路過關斬將，可惜決賽歷經3盤苦戰，遭到法國勁敵布隆卡諾（Geoffrey Blancaneaux）大逆轉，雖然無緣生涯首座ATP挑戰賽金盃，世界排名從256來到232，再創生涯新高，這週捲土重來，他已迫不及待搶下遲來的冠軍。

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