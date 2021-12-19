NBA》籃網炸裂！厄文、杜蘭特觸發協議 多達9人不能打

厄文與杜蘭特還沒在場上合體，就觸發安全與健康協議無法出賽。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕NBA近日疫情越來越嚴峻，布魯克林籃網再傳出重大戰力損失，杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）兩大主力，都在今天確定觸發健康安全協議，全隊已暴增到9人無法出賽。

杜蘭特在本周表現精采，幾乎以一己之力帶領籃網拿下近期的4連勝，不過由於近期他的上場時間持續居高不下，4連勝期間平均要上場41.4分鐘，再加上疫情導致人手不足，因此球隊不得不於昨日開放讓厄文能夠在客場出征。但因為厄文沒有打疫苗，所以籃網對他設下嚴格的標準，像是連5天檢測陰性才能重返球隊，同時也得每天進行檢測，且若作客實施邊境管制的加拿大，厄文也確定無法在暴龍主場出賽。

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想不到在宣布厄文能夠重返球隊後，他與杜蘭特兩人就馬上觸發健康與安全協議，接下來兩人若能在24小時內的檢驗出現2次肺炎陰性，那麼他們才有辦法回歸，因此目前籃網三巨頭：杜蘭特、厄文、哈登（James Harden）全部都無法出賽，另一位明星艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）也無法上場。

目前籃網共9人無法出賽，包含上述4位明星球員在內，還有先發搖擺人班貝瑞（DeAndre Bembry）、大前鋒強森（James Johnson）、控衛卡特（Jevon Carter）、大前鋒P.米爾塞普（Paul Millsap）以及後衛布朗（Bruce Brown）。

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