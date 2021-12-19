NBA》湖人悲報！一眉哥傷勢出爐 至少缺陣1個月

A.戴維斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人傳出壞消息，昨日受傷退場的明星長人A.戴維斯（Anthony Davis），今接受核磁共振檢查後，確定左膝內側副韌帶（MCL）扭傷，至少缺陣4週。

湖人昨對戰灰狼，A.戴維斯首節就傷到右腳踝，退場治療後次節重新回到場上，但第三節因灰狼球員丹尼爾斯（Jaden McDaniels）防守時失去平衡，摔倒在A.戴維斯的左膝上，讓他直接痛苦倒地，隨後起身一瘸一拐的走回休息室，還被轉播畫面拍到疼痛難耐倒在地上的畫面。

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A.戴維斯昨日簡單治療後，今接受核磁共振檢查，球團透露，A.戴維斯確定為左膝內側副韌帶扭傷，將缺席至少4週時間，才能重新接受評估。

A.戴維斯生涯大小傷病不斷，這回再度脫離戰線，對湖人來說絕對是一大損傷，A.戴維斯本季出賽27場，場均貢獻23.3分、9.9籃板、2.9助攻，投籃命中率為52.1%。

Anthony Davis struggled to get to the locker room after an apparent knee injury in the third quarter. pic.twitter.com/MOBSzzrYYJ — SportsCenter （@SportsCenter） December 18, 2021

Lakers star Anthony Davis has MCL sprain in left knee and will miss at least four weeks, team says. — Shams Charania （@ShamsCharania） December 18, 2021

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