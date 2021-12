NBA》湖人悲報！一眉哥傷勢出爐 至少缺陣1個月

A.戴維斯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人傳出壞消息,昨日受傷退場的明星長人A.戴維斯(Anthony Davis),今接受核磁共振檢查後,確定左膝內側副韌帶(MCL)扭傷,至少缺陣4週。

湖人昨對戰灰狼,A.戴維斯首節就傷到右腳踝,退場治療後次節重新回到場上,但第三節因灰狼球員丹尼爾斯(Jaden McDaniels)防守時失去平衡,摔倒在A.戴維斯的左膝上,讓他直接痛苦倒地,隨後起身一瘸一拐的走回休息室,還被轉播畫面拍到疼痛難耐倒在地上的畫面。

請繼續往下閱讀...

A.戴維斯昨日簡單治療後,今接受核磁共振檢查,球團透露,A.戴維斯確定為左膝內側副韌帶扭傷,將缺席至少4週時間,才能重新接受評估。

A.戴維斯生涯大小傷病不斷,這回再度脫離戰線,對湖人來說絕對是一大損傷,A.戴維斯本季出賽27場,場均貢獻23.3分、9.9籃板、2.9助攻,投籃命中率為52.1%。

Anthony Davis struggled to get to the locker room after an apparent knee injury in the third quarter. pic.twitter.com/MOBSzzrYYJ