晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》確定了！ 陳偉殷恩師、1551勝教頭將執掌大都會兵符

2021/12/19 08:03

休瓦特將會擔任大都會隊的新教練。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大都會老闆（Steve Cohen）在推特上正式宣布，將聘請擁有豐富職教資歷，曾是陳偉殷在金鶯時期的恩師休瓦特（Buck Showalter），做為球隊的新任總教練。

根據《ESPN》指出，休瓦特獲得的是一張3年合約，這位65歲的資深教頭生涯累積1551勝與1517敗，自1992年到2018年合計執教過4支球隊，包含紐約洋基、亞歷桑納響尾蛇、德州遊騎兵與巴爾的摩金鶯。

休瓦特上一次職教是在金鶯隊，他在2010到2018年共在巴爾的摩待了8個賽季，並曾帶過台灣的旅美好手陳偉殷。休瓦特執掌金鶯兵符時期共帶領球隊打進3次季後賽，2014年曾拿下美聯東區冠軍，當年季後賽他們以3勝0敗橫掃老虎晉級，不過在美聯冠軍戰以0：4遭皇家橫掃。

在離開總教練的執位後，休瓦特於《MLB Network》擔任分析師，而且會在《YES Network》擔任洋基的轉播員，先前他也曾在《ESPN》擔任過類似的工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。