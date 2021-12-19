MLB》確定了！ 陳偉殷恩師、1551勝教頭將執掌大都會兵符

休瓦特將會擔任大都會隊的新教練。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大都會老闆（Steve Cohen）在推特上正式宣布，將聘請擁有豐富職教資歷，曾是陳偉殷在金鶯時期的恩師休瓦特（Buck Showalter），做為球隊的新任總教練。

根據《ESPN》指出，休瓦特獲得的是一張3年合約，這位65歲的資深教頭生涯累積1551勝與1517敗，自1992年到2018年合計執教過4支球隊，包含紐約洋基、亞歷桑納響尾蛇、德州遊騎兵與巴爾的摩金鶯。

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休瓦特上一次職教是在金鶯隊，他在2010到2018年共在巴爾的摩待了8個賽季，並曾帶過台灣的旅美好手陳偉殷。休瓦特執掌金鶯兵符時期共帶領球隊打進3次季後賽，2014年曾拿下美聯東區冠軍，當年季後賽他們以3勝0敗橫掃老虎晉級，不過在美聯冠軍戰以0：4遭皇家橫掃。

在離開總教練的執位後，休瓦特於《MLB Network》擔任分析師，而且會在《YES Network》擔任洋基的轉播員，先前他也曾在《ESPN》擔任過類似的工作。

I’m pleased to announce Buck Showalter as the new manager of the New York Mets — Steven Cohen （@StevenACohen2） December 18, 2021

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