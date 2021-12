MLB》確定了！ 陳偉殷恩師、1551勝教頭將執掌大都會兵符

休瓦特將會擔任大都會隊的新教練。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕大都會老闆(Steve Cohen)在推特上正式宣布,將聘請擁有豐富職教資歷,曾是陳偉殷在金鶯時期的恩師休瓦特(Buck Showalter),做為球隊的新任總教練。

根據《ESPN》指出,休瓦特獲得的是一張3年合約,這位65歲的資深教頭生涯累積1551勝與1517敗,自1992年到2018年合計執教過4支球隊,包含紐約洋基、亞歷桑納響尾蛇、德州遊騎兵與巴爾的摩金鶯。

休瓦特上一次職教是在金鶯隊,他在2010到2018年共在巴爾的摩待了8個賽季,並曾帶過台灣的旅美好手陳偉殷。休瓦特執掌金鶯兵符時期共帶領球隊打進3次季後賽,2014年曾拿下美聯東區冠軍,當年季後賽他們以3勝0敗橫掃老虎晉級,不過在美聯冠軍戰以0:4遭皇家橫掃。

在離開總教練的執位後,休瓦特於《MLB Network》擔任分析師,而且會在《YES Network》擔任洋基的轉播員,先前他也曾在《ESPN》擔任過類似的工作。

I’m pleased to announce Buck Showalter as the new manager of the New York Mets