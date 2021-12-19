NBA》火箭伍德回歸繳21分 賞活塞單季最長14連敗

伍德缺陣2場後回歸，拿下全隊最高的21分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕火箭伍德（Christian Wood）今天在缺席2場比賽後回到陣中，他也以21分8籃板的表現帶領球隊以116：107擊敗活塞，賞對手14連敗。

墊底的近期活塞一勝難求，他們上一次拿下勝利已經要追溯到美國時間11月18日，等於整整一個月沒有奪勝，14連敗也追平隊史單季最長紀錄，他們曾在1979-80與1993-94賽季創下連敗紀錄，而他們隊史最長的連敗紀錄則是橫跨1979-80與1980-81賽季的21連敗。

請繼續往下閱讀...

上半場伍德拿下11分6籃板，幫助火箭取得62：49領先，在第三節中段火箭取得77：62領先後，活塞回敬一波8：0的攻勢，但火箭後續也回敬活塞一顆三分球，再將比數拉回到雙位數分差，第三節結束火箭取得88：75的13分領先，而最後的12分鐘活塞無力反撲，終場就以9分差輸球。

賽後活塞主帥凱西（Dwane Casey）說道：「我們沒辦法在NBA層級的比賽中發生21次失誤還贏球，如果我們還想持續有贏球機會的話，我們需要找到方法將失誤降到10到12次。」

本場活塞共21次失誤，共9人發生失誤，其中最多的是史都華（Isaiah Stewart）的4次，他另有16分8籃板進帳，活塞今天得分最高的是貝伊（Saddiq Bey），他拿下23分4籃板3助攻，狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）表現全能，進帳21分7籃板11助攻。

活塞苦吞14連敗。（USA TODAY Sports）

火箭今天先發5人全數得分上雙，伍德拿下21分8籃板，E.戈登（Eric Gordon）18分、麥修斯（Garrison Mathews）16分5籃板。小馬丁（Kenyon Martin Jr.）從板凳出發拿下10分11籃板，同是板凳出發的諾瓦巴（David Nwaba）也有13分7籃板的表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法