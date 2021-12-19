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羽球世錦賽》超級黑馬駱建佑今戰前球王！ 有望奪新加坡史上第一金

2021/12/19 08:46

駱建佑。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕新加坡好手駱建佑昨在世錦賽男單4強，以23：21、21：14擊敗丹麥安童森（Anders Antonsen），收下決賽門票，今日有望為新加坡搶下世錦賽第一金。

目前世界排名第22的駱建佑，奧運後受到安賽龍邀請一同到杜拜訓練，成績突飛猛進，陸續在各大賽擊敗世界頂尖好手，包括桃田賢斗、我國一哥周天成，都曾栽在他手上。

駱建佑在本屆世錦賽延續好手感，首輪就扳倒球王安賽龍，之後一路過關斬將，8強擊退印度好手普蘭諾伊（H. S. Prannoy），已經確保銅牌入袋，成為新加坡史上第一位在世錦賽奪牌的選手，駱建佑昨日又擊敗大會第三種子安童森，殺進決賽，有望替新加坡搶下世錦賽第一金。

駱建佑受訪直呼：「我沒想到會一路進入決賽，很高興自己能一直保持穩定，這就是我一直在努力的，這並不容易，很開心我能堅持下去，也很高興作為第一個進入決賽的新加坡人，寫下了歷史，但還沒有結束，我必須專注於下一場比賽。」

駱建佑的決賽對手，是曾高居世界排名第一的印度名將斯里坎特（Kidambi Srikanth），這也是賽史上，頭一回有印度選手闖進世錦賽男子單打決賽，雙方過往僅交手一次，由斯里坎特拿下勝利。

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